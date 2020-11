Caleta Olivia: Cristian Bazan fue restituido como concejal tras haber sido expedido por la Justicia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Cristian Bazán, Concejal de la localidad de Caleta Olivia comentó su restitución y destacó: “Desde el 27 de Noviembre estoy nuevamente en función a raíz de lo dictaminado por la justicia, tras que por falta de méritos y pruebas y no coincidir con las declaraciones de estas tres testigos y los dichos por parte de la concejal Álvarez o la Dra. Pamela Pérez los cuales eran falsos y la Justicia se ha expedido”.

Ante la consulta respecto al tiempo que estuvo fuera de su cargo, Bazán destacó que “Desde el 13 de Julio que estoy suspendido, más allá de que he mantenido reuniones con vecinos de la localidad o con mi equipo de trabajo, estuve 5 meses fuera de mi banca. Jamás me he desentendido con mi labor como concejal, ahora estamos en plena organización con el equipo de trabajo recaudando juguetes para la fecha que se aproxima y las fiestas”.

Finalizando, Bazán destacó que iniciará acciones legales contra la Concejal Álvarez y la Dra. Pérez y sentenció: “Sobre todo por mi pareja, estuvo muy expuesta por dos personas que ocupan cargos preponderantes. Mi pareja iniciará por un lado el tema de la confidencialidad, porque no se resguarda ni se protege a las supuestas víctimas y yo por mi lado, con mi abogado haré lo que corresponda. Cometieron un error, mancharon el nombre y el honor de mi familia y el de mi pareja, yo eso no lo voy a permitir, no tengo ninguna bronca pero tomaremos los recaudos jurídicos necesarios y las personas que dijeron barbaridades recorrerán los mismos pasillos que recorrimos nosotros”.