Pidiendo por los actos de fin de curso: hubo sentada de egresados frente a Casa de Gobierno

Tal y como estaba previsto, un centenar de jóvenes junto a sus padres llevaron adelante hoy una movilización frente a la Casa de Gobierno sobre calle Alcorta, pidiéndole a las autoridades del Consejo Provincial de Educación y del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia que revean su posición de no autorizar los actos de fin de curso de forma presencial en todos los niveles educativos.

En diálogo con el programa EL MEDIADOR, diferentes egresados comunicaron su disconformidad con la decisión del Consejo Provincial de Educación, de no autorizar la realización de actos de fin de curso.



Una alumna del Secundario 25 de Río Gallegos destacó: “No puede ser, abrieron bares o restaurantes y nosotros no podemos tener el acto. Si nos ofrecen el acto presencial, de la forma que sea queremos que se haga y que se lleve adelante, la idea es poder hablarlo con las autoridades y que se lleve adelante. Cada uno pasa circunstancias particulares y tenemos chicos que se van a estudiar a otras Provincias en el caso de 5to año y no los vemos más, queremos cerrar el ciclo como corresponde”.







Por otro lado, una madre de uno de los egresados del secundario 17 aseguro: “Presentamos la nota al colegio y nos contestaron que era imposible. Esperamos una respuesta desde el consejo provincial de educación y se nos denegó también, aceptábamos hasta la posibilidad de que el acto fuera solo con los chicos. Todos los papas creemos que los chicos tienen que tener la posibilidad de tener su acto de forma presencial, hemos propuesto el acto al aire libre, aceptábamos el protocolo que nos pusieran para poder llevarlo adelante. La negativa llevo a esta manifestación”.

Los jóvenes continuaron manifestándose, provenientes de varios colegios como el Fátima, Salesiano, 17 o el 25 y llevaron adelante una sentada general. Uno de los representantes del colegio Fátima sentencio: “Nos reunimos para reclamar un acto presencial merecido, un acto de colación para cerrar un ciclo. No hemos dejado de tener clases, porque la virtualidad se mantuvo y es lo último que pedimos, en último año queremos un acto presencial junto a los docentes o padres o incluso nosotros solos. Si vamos a la comparación, el Gobierno realizo actos presenciales y al aire libre y no siguieron los protocolos de la mejor manera, esto no es un capricho solamente sino que es parte de la educación”.