El CAPS Peliche reabrió sus puertas: "De a poco iremos sumando más especialidades"

Con la presencia del Intendente Pablo Grasso, Junto a la Doctora Marcela González, Secretaria de Salud del Municipio, se dejaron formalmente habilitadas las dependencias del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Doctor Fernando Peliche”, recuperándose este importante centro de atención primaria de la salud que había terminado cerrado en los últimos meses de gestión de la intendencia de Roberto Giubetich.

Ya se comenzaron a dar turnos en los servicios de pediatría y médico clínico, vacunación y control de enfermería, vía whatsapp habida cuenta la situación epidemiológica de Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Secretaria González, se refirió a la importancia de la reapertura del centro y aseveró “mientras dure la pandemia tenemos que acatar los protocolos necesarios. La única forma de solicitar turno es por WhatsApp, uno es por turnos de pediatría y otro es para turnos de adultos y podrán concurrir al establecimiento únicamente aquellas personas que tengan turno establecido, una vez que finalice la pandemia atenderemos normalmente”.

Ante la consulta respecto a si se podrá contar con los profesionales suficientes para la atención en el Peliche, González aseguró que los profesionales alcanzan y agregó: “Quisiéramos tener más médicos generalistas, pero en general están en el Hospital. Pero tenemos los pediatras necesarios, una ginecóloga para el control de embarazo de bajo riesgo y tenemos todas las áreas cubiertas gracias al compromiso del Intendente. No es fácil conseguir profesionales”.

Finalizando, González destacó que el objetivo del centro médico es atender a los vecinos de cercanía y la búsqueda de abrir nuevos consultorios de atención en otras partes de la ciudad. Conforme a esto concluyó: “Una vez que termine la pandemia intentaremos abrir otros consultorios como es el caso del consultorio de atención integral del adolescente, el consultorio inclusivo, entre otros aspectos”.

"Esperamos la semana venidera estar brindando el servicio de radiología, médico generalista, kinesiología, nutrición y odontología. Esto abre una opción de atención medica que no había muchas en Río Gallegos, como control del niño sano y todo lo que no es atención propia del COVID en esta zona verde, donde se han tomado todas las precauciones para atender a las personas que no tienen COVID, por eso le pedimos a la población que comprenda que no se otorgan turnos en nuestra institución de manera presencial sino que los mismos se hacen por mensaje de whatsapp” reiteró.

También la funcionaria de la cartera de salud municipal indicó que el CAPS Peliche se abrió con todos los protocolos vigentes entre ellos el de la Sociedad Argentina de Pediatría, restricción de edad, normas que se realizan en virtud de la pandemia y la semana venidera se iniciará la atención del servicio de oftalmología.

Finalmente la Secretaria de Salud expresó la voluntad de que el servicio de salud que comenzó a prestarse en el CAPS Peliche tenga su continuidad en el tiempo debido a la importancia que el mismo reviste para la calidad y control de salud de los vecinos de Río Gallegos, al tiempo que valoró el esfuerzo que se ha realizado desde la gestión del Intendente Grasso por abrir nuevamente dicho centro médico.

Por último, González comentó su mirada respecto a la nueva fase en Río Gallegos y la baja en las restricciones, pero manteniendo las necesidades de cuidarnos. Sostuvo que la baja de los parámetros epidemiológicos dan esperanza y sentenció: “En Inglaterra y el Reino Unido la semana que viene comienzan a colocar la vacuna de Pfizer, lo cual es super esperanzador. Lo único que decía yo todo el día, es que no nos tenemos que confiar, siempre el virus sorprende y debemos seguir cuidándonos y mantener el tapabocas, el distanciamiento y tratar de cumplir con las normativas necesarias. No nos olvidemos de que el virus es estacional”.

Centro de Atención Primaria de la Salud “DR. FERNANDO PELICHE”

TURNOS A PARTIR DEL MARTES 1/12/2020

SE OTORGARÁN DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 A 16 HS

PEDIATRÍA: Enviar mensaje por WhatsApp al teléfono 2966410958 solicitando turnos de:

CONSULTORIO DE DEMANDA ESPONTÁNEA: SOLO NIÑOS ENFERMOS

CONSULTORIO DE CONTROL DE NIÑO SANO: SOLO NIÑOS SANOS- SIN SINTOMAS DE ENFERMEDAD:

• Primer mes de vida: 7 días de vida

1 mes de vida.

• 2 a 6 meses: Control 2-4 y 6 meses.

• 7 a 12 meses: control a los 9 y 12 meses.

• 12 a 24 meses: según indicación médica.

VACUNACIÓN y CONTROL DE ENFERMERÍA:

- SOLO A AQUELLOS NIÑOS SANOS- SIN SINTOMAS DE ENFERMEDAD

15 meses (1 año y 3 meses)

18 meses (1 año y 6 meses)

24 meses (2 años)

EL MENSAJE DEBE INCLUIR: NOMBRE Y APELLIDO/ EDAD/ DNI DEL PACIENTE/ TIPO DE TURNO

QUE SOLICITA.

SOLO PODRÁ INGRESAR AL CENTRO DE SALUD UN ADULTO ACOMPAÑANTE (MENOR DE 60

AÑOS Y SIN ENFERMEDADES CONCOMITANTES) .

ADULTOS: Enviar mensaje por WhatsApp al teléfono 2966533859 solicitando turnos de:

CONSULTORIO DE DEMANDA CLÍNICA MÉDICA

RECETAS: el mensaje debe contener: foto del carnet de la obra social/ foto de la medicación con

datos completos (droga-dosis-cantidad de comprimidos y número de envases): todos los datos deben

estar incluidos en una sola foto.

CONCURRIR 15 MINUTOS ANTES DEL TURNO