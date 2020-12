Vuelven las misas, bautismos y casamientos con protocolos y mínima concurrencia

Los sacramentos del bautismo y del matrimonio vuelven con estrictos protocolos sanitarios y con un máximo de hasta 10 personas según solicitó la Diócesis de Río Gallegos, al tiempo que se confirmó que también vuleven los oficios religiosos (misas) con un máximo de ocupación del 25% de cada templo y con un máximo no superior a las 50 personas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el padre Jorge Ignacio García Cuerva, Obispo de la Diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego, comentó la petición realizada para la habilitación de los sacramentos, sobre lo que dijo "la petición ya había sido formalizada, luego de ser evaluadas por el COE local deben ser aprobadas por el Gobierno Provincial. Por un lado son la apertura de templos con una misa que no puede exceder el 25% de la superficie del templo, es decir no se pueden exceder 50 personas. Lo mismo pedimos para bautismos y casamientos, sugerimos llevarlos a cabo con no más de 10 personas y si se puede hacer al aire libre, llevarlo a cabo”.

Por otro lado, García Cuerva fue consultado por la continuidad de las misas virtuales. Sobre esto, señaló que "es una alternativa para la gente mayor. Esto no está superado, tenemos que seguir cuidándonos y queremos que esta opción virtual siga existiendo. En el protocolo que ya está aprobado, recomendamos que los grupos de riesgo no asistan a las iglesias”.

Finalizando, el Padre Obispo se refirió a la oportunidad de retomar las misas presenciales. “Fue algo que fue difícil durante la pandemia, lo vemos con gran expectativa y gran aliento el poder encontrarnos nuevamente con los fieles en los templos. Necesitamos tomar los recaudos y los cuidados necesarios para protegernos entre todos y adaptar los protocolos para cada una de las actividades”.