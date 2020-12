Las Heras: "No se está encontrando el diálogo que se necesita para encontrar una solución"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hernán Elorrieta, Diputado por el Municipio de Las Heras se refirió a la situación social que vive la localidad por el reclamo de los trabajadores en el Municipio, queq se ha extendido desde hace varias semanas.

“Es una situación bastante complicada con un reclamo de varios meses, luego de una reunión tan esperada para juntar las partes, si bien no es la solución que esperan los trabajadores a futuro dará los frutos. Todas estas mesas de trabajo esperamos que puedan dar una solución, la provincia ofreció el adelanto de coparticipación y un préstamo pero fue rechazado por el Municipio de Las Heras” aseveró el legislador.

“Yo por mi parte había presentado un proyecto en la cámara por los pozos dentro del ejido urbano en cuanto al petrolero, que ni las operadoras ni la provincia pagan por estar dentro del ejido urbano, ni regalías ni por usar los caminos e intentábamos una regalía de esos pozos petroleros. Por otro lado se habló la cantidad de años que hace que no se jubila gente y un listado de más de 100 personas que estarían con todo para jubilarse pero desde la provincia decían que desde la Municipalidad no se entregan los papeles. Sin embargo nos reunimos con la caja de previsión y podríamos llevar esto adelante, el problema que tiene Las Heras es que en los Municipios que ganan luego de las campañas entra un montón de gente por compromiso y luego no se cumple” continuó.

Para el legislador, la comuna ingresó a mucho personal, una planta que hoy casi llega a 2.000 empleados y que bien debería funcionar con no más de 700. "Creo que el diálogo es la única forma de solucionar esto. Por suerte hemos empezado a tener más mesas de trabajo con la Intendencia, que antes no estaban, eso es positivo" pero acotó "de todas formas es una situación compleja y la solución no aparece".

Finalizando, Elorrieta comentó la situación económica de los empleados durante el primer período de Carambia como Intendente en la localidad de Las Heras. A partir de esto concluyó: “Creo que la pandemia complicó un poco más las cosas para aquel que cobraba menos, hubo mucha gente que alimentó el conflicto el también, no es solamente en Las Heras sino que en otras localidades también ocurre. Me parece que se hicieron buenas mesas negociando para solucionar el problema, sería triste que funcionarios del gobierno alienten para que el conflicto siga. Yo sé que es complicado llegar a un acuerdo con funcionarios del Municipio pero es la única manera, tenemos que dejar de lado el egoísmo político y ayudar a la clase trabajadora”.