Quiero un Rio Gallegos limpio vuelve a las calles y celebra el Dia Mundial del Voluntariado

En febrero de 1985 la Asamblea General de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, resolvió dedicar el 5 de Diciembre a homenajear a aquellas personas que, por propia voluntad y sin percibir remuneración alguna, dedican su tiempo y esfuerzos a acciones solidarias y altruistas en instituciones orientadas a mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Para generar una conciencia solidaria es importante estimular la capacidad de acción y transformación que individual y colectivamente todos pueden ejercer. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconociendo la importancia que el voluntariado ha ido cobrando a nivel mundial, asociado principalmente al desarrollo de las organizaciones no gubernamentales o sector social, invita permanentemente a los gobiernos y a todos los sectores de la sociedad a apoyar el trabajo de los voluntarios.

En Río Gallegos y como parte de la recordación de este Día, la Agrupación Ambiental "Quiero un Río Gallegos Limpio" organizó junto a otras entidades, una jornada de limpieza en la zona de la costanera.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Daniela Teshka Collinao, una de sus referentes detalló "volvemos a la ría teniendo en cuenta la basura que se volvió a acumular luego de que la gente empezó a circular de nuevo tras el levantammiento de las restricciones. La idea es visibilizar un poco la basura acumulada y que la gente sea consciente. Nos juntaremos desde las 10 horas”.

Por otro lado, Collinao fue consultada por el lugar o espacio en el que se concentraran y la espera de que otros voluntarios se unan. A partir de esto explicó: “Nos juntaremos en frente a la entrada del parque Municipal Pirincho Roquel, nos juntaremos y haremos una manera distinta de recolección para que un grupo seleccione un material distinto y lo lleve a la planta de reciclaje y otro grupo trabaje de manera normal”.

Finalizando, Collinao destacó que el grupo se mantuvo trabajando de forma virtual en conjunto con jóvenes de diferentes escuelas y sentenció: “Fue diferente este año intentando concientizar a los jóvenes de forma virtual, luego establecimos el acuerdo de punto verde en el basurero en conjunto con el Municipio. Fue un trabajo diferente y tuvo mucho asesoramiento telefónico, eso fue fundamental”.

Por último, la referente de la agrupación “Quiero un Río Gallegos Limpio” destacó que lograron que se acerque y participe una mayor cantidad de gente y garantizar la incorporación de más riogalleguenses. A partir de esto concluyó: “Compartió mucha gente en las redes sociales, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana, es un trabajo muy difícil y yo estoy en 3 voluntariados en simultáneo y es algo complicado, de innovar de que no se cansen y es difícil. Muchas personas quieren crecer en esto o capacitarse, hablar sobre el medio ambiente como también hay otras que no, en mi caso me es divertido poder motivar a otras personas, esperamos que este próximo año el 2021, en el cual cumplimos con 4 años de trabajo esperamos gente que se sume y ponga el cuerpo a toda esta situación”.