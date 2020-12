Santa Cruz: la vacunación arrancará en la segunda quincena de enero con 110 mil dósis

Más de 100 mil santacruceños serán vacunados en una primera etapa de la campaña nacional de vacunación, lo cual podría suceder después de la primera quincena de enero del 2021. Mayores de 60 años, personal de salud, de las fuerzas de seguridad y docentes serían parte de esta etapa, la que sería complementada en la medida de que vayan llegando las dósis de vacunas al país según adelantó hoy el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández. A ellos se sumarán después personas con patologías y otros grupos etarios específicos, hasta completar la totalidad del espectro de destino.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Leonardo Álvarez, Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Santa Cruz confirmó la puesta en marcha del plan y sostuvo "necesitamos ser responsables en la generación de las expectativas en un año tan duro y difícil para todas las generaciones. No queremos generar una falsa expectativa y debemos ser responsables, la realidad es que desde hace unos días estamos trabajando junto al equipo de Salud para organizar lo que cada servicio de salud denomina una epopeya, en relación a la vacunación de millones de argentinos en corto tiempo. Necesitaremos una logística importante y un trabajo directo para las vacunaciones correspondientes, necesitamos logística, estructura y buen trabajo de los profesionales, nosotros pretendemos llevar esto a cabo luego de la segunda quincena de enero pero no podemos dar una fecha cierta porque considero arriesgado. Lo más importante es que despacito vemos la salida a una situación que ha sido muy compleja”.

"Será todo un desafío porque estamos hablando de más de 100 mil santacruceños que serán vacunados" aseveró Álvarez, quien confirmó que habrá un trabajo articulado con el Ministerio de Salud de la Nación por la distribución de las dósis y de parte de provincia, para el reparto territorial dentro de la provincia.

El funcionario provincial se refirió además al pedido hecho por varios gobernadores sobre la posibilidad de suspender las PASO en el año 2021, sobre lo que aclaró "no es un tema prioritario, Tenemos la energía y la mirada puesta en la vacunación, es un desafío muy grande en el marco de una provincia tan baja y con tantas actividades económicas diferentes. No hemos superado la curva de contagios todavía, el Departamento deseado está seriamente comprometido, Pico Truncado y Las Heras tienen las camas de terapia intensiva llenas y deben recurrir a Caleta Olivia. La realidad hoy es que la situación epidemiológica en Santa Cruz no se superó por completo, si bien otras localidades han pasado a una fase epidemiológica más favorable debemos seguir cuidándonos. Nos enfocamos más en la vacunación que en las PASO, eso se discutirá los próximos meses del año próximo”.

Finalizando, el Jefe de Gabinete de Ministros explicó de qué se trata el denoominado "Operativo Burbuja familiar" que se analiza para las Fiestas de Fin de Año sobre lo que explicó “La idea es que las personas que se reúnan se vean frecuentemente y que en caso de que haya un contagio se pueda aislar directamente a ese grupo sin correr un riesgo mayor. El 14 de diciembre se dará a conocer cómo serán esos protocolos analizando la situación sanitaria y según las condiciones de cada localidad. Ese día habrá un Decreto o una Disposición donde se detallará cómo podría ser esto. En el caso de Río Gallegos y Calafate pudimos aplanar la curva y tomar medidas que garanticen poder reunirnos en las fiestas y disfrutar, lograr la reconectividad aérea y terrestre que lo hacemos de a poco y a medida que el sistema sanitario lo permite”.