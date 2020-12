Trabajadores del Hospital aseguran que aumentó un 50% la tasa de positividad en Río Gallegos

Río Gallegos se encuentra en fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y con la nueva modalidad sanitaria se han habilitado distintas actividades y bajado el nivel de las restricciones. Sin embargo, la baja de casos no significa que no se deben mantener las medidas de cuidado, ya que a pesar del achatamiento en la curva de contagios, aseguran que en los últimos días se notó un incrementó del 50% en la tasa de positividad en el Hospital Regional de Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hugo Jerez, secretario de Administración de la CTA Santa Cruz y trabajador del Hospital Regional de Río Gallegos afirmó que son los datos que se manejan dentro del Hospital, y dijo "son datos reales y de la sumatoria de casos, en estos días habían bajado la cantidad de contagiados y ahora volvió a subir y se volvió a incrementar. El análisis puede cambiar, en si la curva está bajando o no, la realidad es que el Hospital Regional continúa lleno en toda la terapia intensiva y en el sector de internaciones. Creo que uno debe pensar que el cuidado y el control estricto del ciudadano debe aumentar, uno lo que puede sacar como conclusión es que la pandemia no ha pasado”.

Por otro lado, Jerez agregó: “Tampoco ha vuelto la atención del paciente que no tenga COVID19, los centros de salud han atendido muy poco a los pacientes que no tienen nada que ver con COVID. Está todo limitado, en algún momento debe retomarse la normalidad y debemos cuidar el hospital, hoy tenemos dos problemas que son el sistema de salud pública que no funciona de la mejor manera y el otro es el desconocimiento de testeos porque siguen siendo pocos los testeos diarios”.







Finalizando, Jerez comentó la perspectiva del sector sanitario en relación a las fiestas de fin de año y el descuido y las no precauciones por parte del ciudadano de Río Gallegos. Conforme a esto concluyó: “Esto es lo que ocurre, hay anuncios y convocatorias desde la política para participar de distintos eventos, y esto no es conveniente. Necesitamos una mayor prevención y control en la gente, falta una presencialidad del Estado en las calles y concientizar más al ciudadano para que el ciudadano continúe cuidándose hasta la vacunación y explicar los conceptos necesarios al respecto. Faltan campañas y no puede el Estado estar incentivando a las reuniones o participar de las Fiestas de Fin de Año, ya que eso a la larga termina repercutiendo en el sistema hospitalario”.