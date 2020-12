Ley de interrupción del embarazo: “La muerte no es solución de nada y se está quitando el derecho a la vida”

La media sanción en Diputados de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), despertó distintas posturas a favor y en contra desde distintos estamentos. Tras 20 horas de debate, la Cámara Baja del Congreso aprobó con 131 votos la iniciativa que ahora deberá volver a la Cámara de Senadores, lo que ocurriría el próximo 29 de diciembre, según adelantaron fuentes parlamentarias.

La Iglesia fue uno de los primeros estamentos en fijar su postura contraria al proyecto, además de asociaciones y sectores que defienden "la vida" bajo todo concepto.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el padre Jorge Ignacio García Cuerva, Obispo de la Diócesis de Río Gallegos y Tierra del Fuego se refirió a la aprobación de la normativa y dijo "como dice el Papa Francisco tenemos una postura que no tiene que ver con lo religioso sino primariamente con lo humano, no podemos resignarnos a una situación terrible que pueda tener una mujer en un embarazo no deseado o violento considerar que hay más derechos quitándole derechos a una vida por nacer”.

“Creo que los Diputados que votaron a favor manifestaron su voto y desnudo nuevamente la crisis que atraviesa la Argentina durante la Pandemia. Sería interesante que el Estado en vez de garantizar un aborto gratuito, garantice otras cosas como la educación sexual integral y otros conceptos que son previos a la discusión de un aborto. Cuando se habla de más derechos para las mujeres no puede ser en detrimento de la persona por nacer, cuando está reconocida en la constitución como una persona por nacer. Ayer en el día internacional de los derechos humanos estábamos discutiendo que el estado habilite en vulnerar los derechos a la vida de las personas por nacer” señaló el padre Obispo.

"Quienes hemos hecho una tarea en los barrios más pobres sabemos que la gente más sencilla valora mucho la vida y cuando no pueden hacerse cargo siempre hay una abuela, una tía que se hace cargo. La muerte de las mujeres en los sectores más pobres tiene que ver con cáncer o tumores o algún otro tipo de patología, no con abortos clandestinos con cifras oficiales que no son comprobables sino justamente que son clandestinos” sostuvo.

Con una clara crítica sobre el momento de aprobación del proyecto aseguró "lamento la oportunidad política que han buscado en esto. El mes de diciembre, en un año de pandemia, un año que ha dividido mucho a los argentinos, donde nos han insistido todo el año con que cuidemos la vida, ahora terminamos coronando el año con esta Ley" y continuó "en tiempos de Navidad, con lo sagrado que esto representa, la Navidad es Nacimiento y adoramos al Niño Dios. Es decir más allá de las heridas que esto provoca, tenemos que seguir apostando a la unión porque sino esto será otra gran herida que quedará en la comunidad, donde el Presidente avanzó en el Presidente avanzó con esto porque fue una promesa de campaña, y donde hubo otras promesas que hubiera sido lindo que se cumplan antes de esto".