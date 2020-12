Lo confirmó el Subcomisario Elbio Ramírez, del área de Comunicación Institucional de la Jefatura de Policía. La agente que presentaba una seria herida en la zona del hígado también recibió el alta y no fue necesaria su intervención quirúrgica. Dijo que estos hechos y denuncias son habituales y que los vecinos están "cansados y molestos" por la repetición de estas grescas.

Lo explicó Martin Erni, Gerente de Saneamiento de Servicios Públicos luego de la rotura de uno de los caños en la planta potabilizadora. Destacó que esto no ocurría desde el año 2014 y que luego de un arduo trabajo por parte del personal de saneamiento y a pesar del frío, se pudo reanudar el servicio para toda la localidad.

Sin corderos: el Ministerio de Salud sigue sin autorizar los protocolos para la Fiesta de la Rural

A pesar de que los protocolos fueron presentados hace casi 15 días atrás, la cartera sanitaria provincial todavía no los autorizó, por lo que la Fiesta Nacional de la Carne Ovina y Fiesta Provincial del Cordero, continúa en stand by. La idea era concretar la edición de este año el viernes 18 y sábado 19. Habían propuesto protocolos para la venta y evitar aglomeraciones, pero hasta hoy no hay respuesta.