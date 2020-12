Lo aseguró Daniel Roquel, diputado provincial y presidente del Bloque opositor en la Legislatura. Lamentó no haber tenido el acompañamiento de sus pares en iniciativas que consideró "podrían haber mejorado la calidad de vida de los santacruceños". Dijo que el tema de la coparticipación debe ser el gran tema del 2021.

Puerto Santa Cruz: “Fue un año difícil, el humor de la gente continua siendo muy bajo”

Lo destacó Néstor González, Intendente de Puerto Santa Cruz tras la consulta respecto al balance del año en la localidad, que goza de no tener casos positivos de Covid-19. Afirmó que si bien la situación epidemiológica de la localidad es la deseada, la gente no está de buen humor y que muchos trabajadores no podrán irse de vacaciones por el contexto económico atravesado durante la pandemia.