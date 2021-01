Brigadistas del Plan Nacional del Manejo del Fuego trabajaron en incendio de Lago Posadas

Como no podrán realizar su tradicional Fiesta, habrá sorteo de una camioneta Toyota Hilux, seis autos 0 km, 4 cuatriciclos, 12 motos y electrodomésticos. Lionel Gómez, integrante de la comisión directiva del Sindicato que conduce Claudio Vidal, brindó detalles del Mega Sorteo.

Lo destacó Néstor González, Intendente de Puerto Santa Cruz tras la consulta respecto al balance del año en la localidad, que goza de no tener casos positivos de Covid-19. Afirmó que si bien la situación epidemiológica de la localidad es la deseada, la gente no está de buen humor y que muchos trabajadores no podrán irse de vacaciones por el contexto económico atravesado durante la pandemia.