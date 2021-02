La Liga Profesional de Fútbol confirmó la fecha de una nueva edición del Superclásico entre Boca y River

Se confirmó cuándo jugarán Boca y River una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. La Liga Profesional hizo oficial el cronograma de la fecha 5 de la Copa de la Liga, y el próximo domingo 14 de marzo desde las 18 ambos equipos se enfrentarán en la Bombonera.

Al igual que sucedió la última vez que se enfrentaron por la Copa Diego Maradona, el partido se disputará en la cancha del Xeneize. En aquella oportunidad, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo logró la igualdad en el final del juego que terminó 2-2.

En un duelo vibrante, Ramón Ábila había puesto en ventaja a los locales en el comienzo del encuentro, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo lo dieron vuelta en la segunda etapa con dos tantos en tres minutos: primero apareció el juvenil Fernando Girotti y luego fue el colombiano Rafael Santos Borré el que puso en ventaja transitoria a los Millonarios. Una corrida de Sebastián Villa igualó el marcador final.



Ese empate fue decisivo para que Boca se mantuviera en la cima de su grupo, lo que le permitió ser uno de los finalistas del torneo local que ganó por penales después de vencer a Banfield en la final que se disputó en el estadio Bicentenario de la provincia de San Juan.

Antes de volver a enfrentarse en el estadio Alberto J. Armando, ambos equipos deberán disputar una nueva jornada del certamen local. Este domingo, desde las 17:10, River visitará a Platense por la Zona 1, uno de los equipos ascendidos de la Primera B Nacional. Por su parte, el Xeneize jugará como local ante Sarmiento de Junín por la Zona 2, el otro conjunto que logró subir a la máxima categoría del fútbol argentino.

El equipo de Russo volverá a no contar con Carlos Tevez: el capitán y número 10 no se entrenó durante la semana por el fallecimiento de su padre Segundo, que se produjo el pasado fin de semana. En el caso del conjunto de Núñez, Gallardo no tendrá disponible a Gonzalo Montiel, una de sus piezas fundamentales en la defensa. El lateral derecho contrajo mononucleosis y estará alejado del plantel profesional al menos un par de semanas.

Así se jugará la fecha 5 de la Copa de la Liga

Viernes 12 de marzo

19:15 Aldosivi – Central Córdoba

21:30 Unión – Gimnasia

21:30 Huracán – Lanús

Sábado 13 de marzo

17:10 Platense – Racing

17:10 Talleres – Vélez

19:20 Argentinos – Godoy Cruz

19:20 Defensa y Justicia – Newell’s

21:30 Estudiantes – Colón

Domingo 14 de marzo

18:00 Boca – River

21:30 Banfield – San Lorenzo

Lunes 15 de marzo

19:15 Rosario Central – Arsenal

19:15 Atlético Tucumán – Patronato

21:30 Independiente – Sarmiento

FUENTE: Infobae.