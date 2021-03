Mario Pergolini desmintió rumores sobre su posible renuncia en Boca

El vicepresidente de Boca Juniors, Mario Pergolini, desmintió este martes los rumores sobre su posible renuncia por divergencias con la secretaría de fútbol que dirige Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club de la Ribera.

"A veces dejo el teléfono y no lo atiendo, o no le doy importancia y cuando lo prendí vi un titulo que decía que amenacé con renunciar. No hay amenaza de eso, yo creo. Después leí en un diario que parece que estaba enojado con el consejo", señaló Pergolini en su programa de la radio Vorterix, de la que es propietario.

El empresario y animador de radio y TV agregó que "después, esta mañana, veo varios mensajes, uno de Román (Riquelme) con la mejor, en la que me dice que en la TV están diciendo cosas que no son".

Hace una semana, el dirigente inauguró el canal Boca TV, que se emite por streaming y por la señal TNT Sports en un bloque diario.

Mario Pergolini asumió junto al presidente Jorge Ameal en diciembre de 2019, después de haber vencido a la fórmula del oficialismo que encabezaban Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, en el espacio que lideraba el ex presidente Daniel Angelici.

FUENTE: Télam.