Roquel presentó pedido para exceptuar por 6 meses la exigencia de tránsito de circular con la patente paga

El Concejo Deliberante de Río Gallegos retomó hoy sus sesiones ordinarias de forma presencial con el tratamiento de distintas iniciativas. Una de ellas, el pedido del concejal Leonardo Roquel (UCR) pidiendo que por seis meses, se exceptúe la exigencia de contar con el comprobante de pago al día del impuesto patente automotor, atento la situación económica de algunos vecinos.

"Sabemos que es un impuesto que al Municipio le sirve muchísimo para sus arcas, pero también es cierto que todavía hay gente que no ha podido mejorar su situación económica. Lo que pedimos no es que los vecinos no paguen sus obligaciones, sino que no sea punible o considerado como falta el tener la patente al día" señaló Roquel en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR.

El proyecto pasó a Comisiones para buscar las opiniones de otras áreas como el Juzgado de Faltas y la Secretaría Legal y Técnica de la comuna sobre lo que Roquel dijo "es considerar que todavía hay vecinos que no han logrado recuperarse después del parate que impuso la pandemia en términos económicos".