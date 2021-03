Suárez Moré: “Se recomienda estrictamente no viajar a otro país”

En principio, la Autoridad de la Cartera Sanitaria destacó que la provincia se encuentra en la semana epidemiológica número 11. Además se refirió al primer año de pandemia que atraviesa al mundo y se hace extensiva a la provincia de Santa Cruz, aspecto sobre el cual hizo un balance y paralelismo de cómo nos encontrábamos allá en la semana epidemiológica número 14 con fecha del 31 de marzo del 2020. “El informe epidemiológico de ese momento nos decía que la provincia de Santa Cruz solamente tenía 9 casos confirmados, de los cuales 8 eran de la ciudad de El Calafate y 1 de Puerto San Julián. En ese momento se habían descartado 23 casos y estábamos a la espera de 50 casos que eran las muestras que se mandaban al Malbrán, porque la provincia de Santa Cruz no tenía el laboratorio para hacer las muestras y los procesos dentro de la provincia”, recordó. A su vez señaló que contó detalles de la situación por aquel entonces para que tengamos una idea de todo lo que hemos atravesado este año. “De lo que se ha podido fortalecer el sistema de salud a través de los sistemas de cuarentena y de los protocolos que se han podido adaptar y también es importante tener en cuenta, que si bien en ese momento en la provincia no había un laboratorio, hoy tenemos más de 10 laboratorios en Santa Cruz, donde se realizan test de PCR que se procesan en la provincia. Esto nos permitió poder avanzar en protocolos y en puesta en valor en algunas actividades que inicialmente se habían suspendido”, detalló.

“Cuento esto para saber todo lo que hemos atravesado que sin lugar a dudas han sido un esfuerzo y un desafío de todos los santacruceños y las santacruceñas pero también tenemos que entender que hoy nos encontramos en la semana epidemiológica número 11 del año 2021 y que tenemos un total de casos acumulados de 39.181, que se han recuperado 36.782 personas, que lamentablemente fallecieron 622 personas de las cuales en el día de ayer fallecieron 4 y que la cantidad de casos activos confirmados es de 1.777”, manifestó.

Por otra parte, Suárez Moré indicó que en las últimas 24 horas se realizaron 480 test de PCR por laboratorio, de los cuales 116 han dado positivo y 364 han dado negativo. “Eso nos habla de un índice de positividad que ronda el 20 y 30 por ciento, lo cual no se aleja de lo que es la media en nuestra provincia dado que el índice es del 40 por ciento”, amplió.

En cuando al porcentaje de ocupación de camas en UTI, en la actualidad en el orden provincial es del 37 por ciento; en Río Gallegos es del 37 por ciento; en El Calafate del 75 por ciento; en Caleta Olivia del 18 por ciento; en Las Heras el 17 por ciento; y en Río Turbio del 27 por ciento. El tiempo de duplicación de casos en la provincia es de 202 días.

“Si bien la cantidad de casos continúa con un leve ascenso, estamos en una meseta alta, no estamos dentro de un brote. Tenemos que entender y saber que la media de edad para los casos confirmados es de 36 años, es decir que entre los 30 y 39 años es la cantidad de personas que más se contagian y la media de edad de las personas que fallecen es de los 69 años. En cuanto a la relación del sexo, el 51 por ciento de los casos confirmados corresponde a hombres y el 49 por ciento corresponde a las mujeres. En relación al sexo de las personas que ha contraído el virus y que han fallecido, el 64 por ciento son hombres y el 36 por ciento son mujeres. Con esto quiero decir que si de cada 10 personas se contagian 5 son hombres y 5 son mujeres, de esos 5 hombres 3 van a fallecer y de esas 5 mujeres 1 va a fallecer. Lo digo así para que entendamos, siempre que se acerquen a la edad de los 69 años, no quiere decir que todos corramos con la misma suerte”, detalló.

Otro tema al que se refirió, el secretario de Estado de Políticas Sanitarias tiene que ver con la proliferación de nuevas cepas del coronavirus. “Hemos atravesado un año difícil y muy complejo. En la actualidad comienzan a detectarse cepas nuevas de este virus que ha mutado, como las cepas que se han encontrado en Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y Europa. Por eso, se recomienda estrictamente no viajar a otro país y si lo hacen tener en cuenta que va a haber un control exhaustivo de migraciones donde no solamente van a deber cumplimentar el aislamiento de 14 días estrictos, sino también que se van a someter a PCR de control”, añadió.

“Lo decimos así porque la taza de letalidad en la provincia de Santa Cruz es del 1.6, con algunas variaciones en algunas localidades. Por ejemplo, Caleta Olivia rondan en el 2 por ciento El Calafate que si bien tiene una alta tasa de ocupación de camas en UTI, ronda en el 0.9% es decir que no llega al 1”, remarcó en alusión al índice de letalidad en la provincia. Sobre este aspecto, puntualizó: “Entonces creo que es muy variable dentro de nuestra provincia, pero el virus continúa haciendo lo que debe hacer. Lo que nosotros debemos entender es que nuestra sociedad debe ser más responsable que nunca. Entendamos que la situación no ha cambiado, el proceso de vacunación, como ya lo venimos diciendo, es algo que viene a ayudar a atenuar el impacto negativo que tiene la pandemia pero no es la cura definitiva”. “Sabemos que también tenemos herramientas y medidas que nos permiten cuidarnos y que están al alcance de todos y de cada uno de nosotros y que no está supeditado a que si existe o no existe la vacuna”, recalcó.

En otra parte del mensaje diario, sostuvo que la buena salud nace de una buena comunicación. “La sociedad procura informarse a través de los medios, Internet o de las redes sociales, pero siempre apelamos a que lo hagan ante los organismos oficiales, sea del Gobierno de Santa Cruz o del Ministerio de Salud y Ambiente o del mismo Ministerio de la Nación. La comunicación, premisa básica para el desarrollo de cualquier aspecto humano, ha tenido un crecimiento cualitativo y cuantitativo considerable en todo este tiempo. Pero apelamos a que seamos serios y responsables, que el derecho a la comunicación de una salud accesible. Lo estamos garantizando y que entendemos que cada uno de ustedes nos debe acompañar en todo este proceso”, subrayó.

El funcionario del Ministerio de Salud y Ambiente aprovechó la oportunidad para agradecer a todo el personal de salud, de las fuerzas policiales de seguridad, de protección civil, y de todos los ministerios del Gobierno de Santa Cruz, intendentes, comisionados de fomento y directores de hospitales, que han hecho todo lo posible para poder salir adelante y seguir llevando esta pandemia que aqueja la provincia.

“Indudablemente la pandemia continua y debemos redoblar los esfuerzos y eso nace pura y exclusivamente de la responsabilidad que tenga cada uno de ustedes”, enfatizó.

Para concluir, reiteró el reconocimiento a quienes trabajan en el sistema de salud y a la gobernadora Alicia Kirchner que fue quien definió cuáles eran las políticas públicas para llevar adelante.