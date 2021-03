TAQSA PAK ya llega a Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia

La empresa santacruceña MARGA-TAQSA amplió su servicio de paquetería TAQSA PAK a Comodoro Rivadavia, en la vecina provincia de Chubut pasando por Caleta Olivia en el norte provincial, con tres frecuencias semanales.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el empresario del transporte Santiago Gómez confirmó la información, al tiempo que recordó que para el transporte de pasajeros, también pudieron sumar el servicio de pasajeros a Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, San Julián y Caleta Olivia.

"La semana pasada quedó habilitada la prestación del servicio de TAQSA PAK a distintas localidades de la zona norte provincial, puntualmente Caleta Olivia (Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut) con tres frecuencias semanales" señaló Gómez, que agregó "hemos ampliado la red de entrega de la paquetería y tenemos muchas expectativas de poder sumar en breve Las Heras Perito y Truncado a la red donde ya prestamos el servicio que incluye El Calafate, 28 de Noviembre, Río Turbio, El Chaltén. Hemos terminado de consolidar un producto con precios accesibles para que el envío de paquetería sea también un servicio desde nuestra empresa. Esto va por separado de lo que son las unidades de colectivos ya que el servicio lo hacemos con camiones".

Al ser consultado sobre cómo vienen trabajando con el servicio de colectivos de larga distancia, Gómez contó "pudimos sumar Caleta Olivia, San Julián, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz ya que antes solo teníamos El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre, El Chaltén y Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego".

"Se movió una cierta cantidad de gente y hasta algunas localidades específicas como El Chaltén. No fue una buena temporada para las empresas de transporte terrestre" sentenció Gómez, que agregó "no sería lógico ni prudente si se impusiera una nueva restricción para el trabajo del transporte. Hoy ya no hay ayuda del Gobierno, se cortaron los ATP y hay un arrastre de deudas del año pasado sobre líneas de crédito que se otorgaron que para el empresariado es difícil de sostener".