Clubes en obra: 34 entidades favorecidas en el 2020 en Santa Cruz y ahora se reabre la inscripción

El Ministerio de Deportes y Turismo de Nación dio inicio a las inscripciones para la 2° etapa de este programa que le ofrece a los clubes y entidades deportivas la posibilidad de acceder al financiamiento para refaccionar, ampliar o mantener sus instalaciones. En este sentido, las instituciones tendrán tiempo para anotarse a la segunda etapa hasta el 16 de abril confirmándose que el valor para este año, se ha fijado en pesos 600 mil frente alos 500 mil del año pasado.

Para postular los proyectos que busquen mejorar la infraestructura deportiva del club, los interesados deberán hacerlo en argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra. Además, allí se detallan requisitos e instructivo de inscripción.

En diálogo con el programa EL MEDIADOR, Ezequiel Artieda, Director Provincial de Deporte Comunitario de la Secretaría de Deportes de Santa Cruz, detalló "es una reapertura de inscripción. Las entidades que se hayan inscripto en el 2020 y no hayan resultado favorecidas, deben volver a presentar toda la documentación, es decir deben volver a inscribirse y actualizar la documentación. Este año el monto cambia, es de 600 mil pesos" dijo para agregar "en el 2020, fueron 34 las entidades favorecidas en Santa Cruz".

"La idea es poder dar una nueva posibilidad a aquellas entidades que no fueron favorecidas, y aquellas que sean beneficiadas, deben ir dando cuenta del avance de las obras que hayan programado. Se va a hacer un seguimiento de esto y allí desde la provincia se va a colaborar al respecto. Es importante que los clubes tengan en claro que el dinero que se habilite va a una cuenta del Club, no de particulares, y que la entidad que no presente toda la documentación, no va a poder acceder al beneficio, por eso es importante que tengan los papeles en regla" sentenció Artieda.