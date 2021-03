Registro de Agresores Sexuales de Santa Cruz: "No hay voluntad para ponerlo en marcha"

En junio del 2019, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó por unanimidad el Registro de Agresores Sexuales pero la iniciativa nunca fue reglamentada por el Gobierno provincial.

Uno de sus impulsores, David Catrihuala, posteo el pasado domingo 28 de marzo un recuerdo que apareció en sus redes sociales: la reunión que había mantenido con el entonces Secretario de Seguridad de la Provincia (hoy esa cartera se convirtió en Ministerio), Dr. Lisandro De La Torre, donde el funcionario le planteaba la decisión política de poner en práctica la herramienta, apenas la sancionara la Legislatura.

La aprobación de la Cámara se produjo, pero la reglamentación nunca llegó. En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Catrihuala sostuvo "a esta altura de las cosas, ya no tengo dudas que no hay voluntad para poner esto en funcionamiento".

"Tenemos un dejo de amargura porque no se avanza" señaló Catrihuala, que detalló "no solo era el proyecto que se trataba en la Legislatura, también nos acompañaron concejales de muchas localidades de la provincia que estaban de acuerdo con que se avanzara con esta herramienta. El abuso sexual es un problema gravísimo en muchos lugares y Santa Cruz no es la excepción. Hubo veto de algunos artículos pero la puesta en funcionamiento corresponde ahora al Ministerio de Seguridad".

Catrihuala adelantó "vamos a seguir insistiendo y llevando el tema a todas las mesas de discusión posible, buscando las voces de todos porque lo único que hay que hacer es cumplir con lo que marca la Constitución sobre la puesta en funcionamiento de las leyes. Acá no se trata de si me gusta o no la ley, hay un incumplimiento porque la ley ya está sancionada".