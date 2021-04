Protocolo definido para ingresar a la provincia y por ahora desestiman aplicar más restricciones

El jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Santa Cruz, Leonardo Álvarez se refirió a las medidas que se implementan en la provincia a partir del decreto N° 321/2021, el cual tiene como finalidad mitigar y contener la circulación del COVID -19 y sus nuevas cepas a través de medidas de control y seguimiento para quienes arriben a la provincia. Además destacó la relevancia de la reunión con los intendentes de las localidades de Caleta Olivia, Río Gallegos, El Calafate y Perito Moreno.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR señaló que a través de las nuevas medidas que impulsan en la provincia, “se podrá tener una situación más controlada y una coyuntura que seguro ninguno quiere estar atravesando, pero es lo que hoy nos toca vivir”.

“Los cuidados que se toman en la provincia, tienen la intención de proteger esta coyuntura de la mejor manera. Lo hemos hecho a lo largo de casi todo el 2020 y, más allá de la campaña de vacunación, tenemos que afrontar en todo el país y la región, una segunda ola de COVID -19”, explicó. En ese sentido, remarcó que estas acciones cuidan a la población de la provincia.

“Vamos a tomar estas medidas intentando no retroceder y llevar cada una de las actividades adelante en Santa Cruz. Se tendrá en cuenta todo los que nos van diciendo las autoridades locales que son los que tienen el termómetro”, agregó.

Al ser consultado acerca del plan de vacunación, indicó: “Estamos recibiendo más dosis de vacunas de distinta procedencia. Santa Cruz es una de las provincias que mayor porcentaje de vacunación tiene y estamos contentos por el desarrollo de la campaña de vacunación. También está claro que no alcanza y hasta que logremos tener una cantidad importante para llegar a toda la comunidad, vamos a tener que seguir con las medidas preventivas y los protocolos a los que nos hemos ido acostumbrando, teniendo también la posibilidad de contagio de países vecinos”.

Respecto a la preocupación que existe en relación a la segunda ola a nivel nacional e internacional y el impacto que la misma puede tener en Santa Cruz, Álvarez resaltó que la República Argentina no está exenta de la situación que vive toda la región y el mundo entero. “Si miramos a Brasil y también Chile que está llevando adelante una campaña muy exitosa de vacunación y aun así tienen una altísima cantidad de contagios. Nosotros apelamos a la responsabilidad social, a que cada una de las personas se cuide. Se cuiden a ellos mismos y sus semejantes y familiares, acatando las medidas y así prevenir una alta cantidad de contagios”, explicó.

“Lo más importante es que la población tenga buena información y con más cuidados las personas que vienen del exterior. Y aquellas personas que en caso tuvieran su residencia en Caleta Olivia van a poder realizar el aislamiento y si fueran residentes de otras localidades, deberán disponer de un aislamiento en donde se les informe”, aseguró.

En cuanto a la segunda ola, precisó: “Yo creo que el mundo no estaba preparado para afrontar una pandemia de estas características y esto desafía la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de respuestas que tenemos de diferentes estados y de las diferentes sociedades ante una demanda tan importante”.

En cuanto al desafío que tienen que enfrentar las autoridades provinciales en relación a la pandemia, comentó: “No estábamos preparados como sociedad y, ninguno de los estados, estaba preparado para enfrentar un desafío semejante. Si por el mes de diciembre del 2019 nos hubieran preguntado cuales eran los desafíos de este gobierno y nos da unas cincuenta posibilidades, creo que una pandemia global no estaba en la cabeza de ninguno”.

“De una manera responsable y con el acompañamiento de la mayoría de la sociedad, hemos salido adelante y debemos dar es misma pelea para el tiempo que dure”, recalcó

En cuanto a los operativos de prevención que se llevarán a cabo en la provincia, explicó que los mismos tendrán lugar en los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en el ingreso Linares y en Caleta Olivia.

“El operativo comenzará mañana. Cuanto antes se pueda hacer, antes vamos a poder una mayor certeza respecto al control de las personas que ingresan a Santa Cruz. Este un desafío no solo de la provincia, sino que es un desafío de la sociedad en su conjunto. Tenemos que entender todas y todos que tiene que haber una sociedad comprometida”, aseguró.

“Aquellas personas que van a ingresar a la provincia, lo ideal sería que trajeran un PCR de origen y con antigüedad no mayor a las 48 horas. En caso que no lo trajeran y si tiene obra social, será cubierta por la misma. Y si no tuviera los medios, el estado se hará cargo.

Finalmente, el Jefe de Gabinete señaló que las medidas de prevención, que se están implementado en el ingreso a la provincia, tienen que ver con intentar seguir y no retroceder. “Santa Cruz intentará no retroceder en esas en la medida que podamos, por eso necesitamos la colaboración de todos. La responsabilidad social sigue siendo la vacuna más efectiva contra la enfermedad”, concluyó.