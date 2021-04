Dady Brieva y su mujer, Mariela Anchipi, tienen coronavirus. Así lo confirmó el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales: “Tuvieron un contacto estrecho la semana pasada. Y se aislaron. Primer hisopado negativo, y el segundo hoy les dio positivo. Están sin síntomas #COVID19″, escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana. El humorista y la bailarina viven con sus hijos Felipe y Rosario, y ahora se mantienen aislados en su hogar. En Intrusos, Adrián Pallares también corroboró la información: “También quienes dieron positivo fueron Dady Brieva y su mujer, la Chipi”.

En las últimas horas, Rodolfo Barili fue otra de las figuras que contrajeron esta enfermedad. “Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó”, indicó el periodista en el tuit que escribió esta mañana luego de haber recibido el resultado del testeo que se realizó. Según explicó, se lo hizo porque había sido contacto estrecho de un caso positivo, motivo por el cual también también permanecía aislado. “Hisopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice COVID detectable. Tocó. Cuídense. Cuídense mucho”, agregó, y concluyó su mensaje con un anhelo sobre cómo transitará la enfermedad: “Espero atravesarlo bien”. Cristina Pérez, compañera suya en el noticiero de Telefe, le envió a través de su cuenta de Twitter un fuerte apoyo. “Te quiero mucho Ro! Estoy y estamos todos con vos”, escribió la periodista.

Por otra parte, Claudia Villafañe también tiene coronavirus y Dalma y Gianinna Maradona están aisladas por contacto estrecho. Tras visitar el programa de Titi Fernández en Radio del Plata, donde se detectó un caso de coronavirus en uno de los empleados de la emisora, la empresaria decidió hacerse el PCR. La principal preocupación de la familia es el contacto con sus hijas, Dalma y Gianinna, puesto que ambas tienen hijos muy chicos.

De todo modos, la mayor de las Maradona no asistió este lunes al programa donde participa, Un día perfecto, el ciclo radial que conducen Gabriel Schultz y los hermanos Nicolás Cayetano y Julieta “Cayetina” Cajg –todos ex Perros de la calle– en el horario de 13 a 17 en la Metro (FM 95.1) porque durante los últimos días compartió algunos encuentros familiares con su madre. De hecho, el miércoles Dalma se realizará un hisopado.

A su vez, Marcela Tinayre contó a través de una videollamada en Los ángeles de la mañana que se contagió de coronavirus en Miami, luego de haberse vacunado. “Creí que había tenido un ACV. Durante cuatro días no la pasé nada bien”, reveló, y aclaró que su cuadro no pasó a mayores ni requirió internación. “Se ve que cuando me di la primera dosis lo estaba incubando”, consideró, y agregó: “Gracias a la primera dosis no se extendió ni fue grave”. De todas formas, sostuvo que se sintió “muy mal” mientras transitó la enfermedad. “No podía caminar. Me levantaba y me mareaba”, detalló quien solo le había contado sobre su cuadro a su hijo Nacho ya que no quería preocupar al resto de su familia. Mucho menos a su madre, Mirtha Legrand, quien por ese entonces no había sido vacunada en Buenos Aires.

