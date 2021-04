Caso Diego Jaramillo: "Fue como si me mataran otra vez a Diego"

La Cámara Oral de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz realizó el juicio por la muerte del joven Diego Jaramillo, ocurrida en el año 2015 tras un incidente de tránsito y este martes 13 de abril dictó sentencia, imponiéndole la pena de tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación para manejar al imputado, Fernando Damián González.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Soraya Cvitanic, mamá del joven Diego Jaramillo aseguró "estábamos preparados para cualquier cosa, pero no para un fallo tan injusto. Nos provoca indignación el maltrato de la Justicia de Santa Cruz" y agregó "me hicieron esperar afuera y ni siquiera me dejaron entrar para estar al momento de la lectura del fallo".

"Es como si me hubieran matado de nuevo a Diego" sentenció la mamá del joven que al ser consultada sobre porqué dijo que en Santa Cruz podes salir con un auto a matar gente recordó "el caso de Diego no es el único, pasó con Lourdes Ferrando, o el caso del señor Perea, siempre fallos de no más de 4 años. Por eso dije el mensaje que acá cualquiera puede salir a la calle a matar gente con el auto".

Consultada sobre si van a apelar el fallo, dijo "lo estamos evaluando porque de ésta justicia no se puede esperar más, la historia sería otra si pudiéramos elegir nuestros jueces".