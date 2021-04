Alicia participó del acto de inauguración de la nueva sede del SACRA en Zona Norte

Durante el acto la mandataria provincial fue acompañada por la diputada Nacional Paola Vessvessian; la senadora Ana María Ianni; la ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel; la ministra Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez; y la subsecretaria de las Mujeres, Jazmín Macchiavelli. Además estuvieron presentes, la directora regional del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) en zona norte, María Ester Labado; la secretaria General del SACRA área Metropolitana, Lucila Pimpi Colombo; y la titular del Sindicato de Amas de Casa en Santa Cruz, Estrella Cortés.

En ese marco, la gobernadora Alicia Kirchner resaltó la importancia de inaugurar un nuevo espacio en Caleta Olivia. Asimismo puso de relevancia la tarea que lleva adelante el SACRA a nivel nacional y provincial. “Con Pimpi Colombo nos conocemos hace tiempo y hemos trabajado muchísimo cuando yo estaba en el Ministerio de Desarrollo de Nación, con el SACRA, los emprendimientos y siempre con “Ellas Hacen”. Además trabajamos con capacitaciones y con promotores territoriales”, expuso. A la vez, reconoció que la labor que realizan es muy interesante.

“Vamos a dar siempre lucha desde el lugar que nos toque, siempre la lucha para ir transformando las realidades y dar mejor calidad de vida”, remarcó.

En otra parte del discurso, manifestó su deseo de ser parte de esta ceremonia y saludar a quienes dirigen y conducen el SACRA. “Aquí hay una Gobernadora que siempre va a estar apoyándolas y acompañando ese camino porque hay un conjunto de mujeres que no bajan los brazos y que están siempre atentas a las necesidades de la gente. Llevan una lucha de años y se van sumando a esa lucha muchas más”, expuso.

Sobre este último aspecto, puntualizó que son muy importantes porque son un colectivo muy fuerte. “Desde Santa Cruz, las abrazo y les digo que no bajen los brazos, sigan comprometidas y con la misma fuerza, trabajando en la línea de la creatividad”, agregó.

Además Alicia, subrayó que en este momento de pandemia que es tan especial, este sindicato siempre está ayudando y dando ese empuje que se necesita. “Estoy muy contenta de verlas de manera virtual y de que abramos un espacio más. De hecho, el espacio estaba y ahora está consolidado, lo que me parece muy bueno. Cuando me dijeron de participar del acto, no quise dejar de hacerlo”, finalizó.