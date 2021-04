SAMIC El Calafate: No hubo acuerdo y trabajadores resolvieron paro de 24 horas

Reunidos en asamblea los trabajadores “autoconvocados” decidieron rechazar la propuesta salarial del Consejo de Administración del Hospital SAMIC de El Calafate, y decidieron elevar una contrapropuesta en la que piden 20% de aumento al básico en vez del 10% ofrecido, y que no sea a cuenta de futuros aumentos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR la referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de El Calafate, Corina González, dijo "analizada la propuesta, en Asamblea los trabajadores decidieron rechazarla y se resolvió un paro de 24 horas para el próximo 4 de mayo".

"Para los trabajadores el ofrecimiento de recomposición salarial a cuenta del futuro aumento que defina la paritaria nacional, no terminó de cerrar" explicó la referente de ATE El Calafate.

Anoche a última hora parecía que el acuerdo estaba cerca y que hoy en la asamblea prevista para las 9 hs se iba a aceptar la propuesta. Pero no fue así. Con el correr de la mañana fue ganando fuerza la idea no solo de no aceptar la propuesta, sino de elevar una contrapropuesta, para que se eleve del 10 al 20 % el incremento retroactivo al sueldo de abril. Y que además se asegure que esta suba no sea “a cuenta” de lo que se otorgue en la próxima paritaria, prevista para mayo.

"Ahora es el Consejo de Administración el que tiene la palabra a partir de la decisión de los trabajadores, pero la decisión de ir a una medida de fuerza ya fue resuelta" sentenció la dirigente.