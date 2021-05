Esteban Andrada quedó aislado en Ecuador y no podrá regresar a Argentina

"Andrada no vino a pasear a Ecuador sino a trabajar, y no es bueno que saliendo del país ahora no pueda volver a entrar en Argentina. Esperemos todo lo mejor, siempre cumpliendo los requisitos sanitarios. Son cosas que me duelen, porque todos estamos propensos a situaciones que tienen que ver con este virus y no es justo que él se quede en otro país, máxime pudiendo salir de Ecuador”, fue el contundente mensaje que mandó el director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, en conferencia.

Luego de la derrota por 1 a 0 ante Barcelona de Guayaquil, el experimentado entrenador dejó en claro la postura del conjunto de La Ribera y solicitó por la posibilidad de poder repatriar al arquero lo antes posible, pero su pedido no podrá ser cumplido.

Los directivos de Boca realizaron los pedidos pertinentes para poder trasladar a Andrada a Buenos Aires para que pueda realizar el aislamiento en su país y más cerca de sus seres queridos. Sin embargo, por las reglamentaciones sanitarias que rigen en el país eso es imposible y no se hará la excepción con el futbolista.

El futbolista surgido en Lanús y con pasado en Arsenal de Sarandí deberá hacer el aislamiento en Ecuador, en una habitación del hotel en donde el Xeneize concentró en la antesala al duelo por Copa Libertadores. El 1 está acompañado por uno de los médicos del plantel, quien le hará el seguimiento de salud durante todo el proceso hasta que dé negativo en los test de coronavirus, lo que podría demorar de 3 a 10 días. “Está bien, pero bajoneado por todo lo que pasó. Hay un médico de Boca que se quedó con él y en ese sentido tenemos más tranquilidad”, le comentaron a este medio desde el entorno del futbolista.

“Se hicieron todas las gestiones para traerlo, pero es una decisión de Estado no dejar entrar a nadie con negativo”, aclararon a este medio desde el entorno del arquero.

Nerina Galasso, esposa del portero de Boca, estalló de furia en las redes sociales y no ocultó su malestar por la situación que vive su marido en el extranjero. “Las horas pasan, la incertidumbre crece, seguimos esperando que alguien nos diga algo! Pero no sucede... total se puede reemplazar con otro jugador, como si no fuera un ser humano no?”, fue la primera storie que subió en su cuenta de Instagram.

“Tengo los ovarios inflados de esperar” y “¿Qué espero? ¿Que termine el partido y ver cómo todos se vuelven? No se les cae una idea! Nadie se hace responsable. Respuesta que recibimos... Estamos viendo, estamos hablando. Brillantes”, fueron los siguientes mensajes que publicó en la antesala al partido ante Barcelona de Ecuador.

Para rematar, Galasso esbozó: “Vergüenza. Falta de respeto. Ingratos. Se cagan en él y en nosotros. Mercenarios”.

Vale destacar que Juan Zapata, del Centro de Operaciones de Emergencias del Ecuador, señaló ayer en TyC Sports que la autorización para que Andrada pueda viajar “es determinación del Ministerio de Salud del Ecuador, aunque es posible que pueda regresar en un avión sanitario”. El deportista ya tuvo coronavirus en septiembre y la semana pasada acusó un contacto estrecho pero el testeo le dio negativo, mientras estaba asintomático.

El último encuentro en el que participó de manera oficial fue el 11 de abril, cuando Boca cayó por 1 a 0 ante Unión en Santa Fe por la Copa de la Liga Profesional. De esta manera, Sabandija se perderá el inicio de la Fase Final del certamen local y, al menos, el próximo duelo por Copa Libertadores (Santos en Brasil, el 11 de mayo).

En horas del mediodía, Nerina Galasso, en diálogo con TyC Sports, volvió a dejar en claro su malestar con el accionar de Boca. “De Boca no se comunicó nadie y al representante de Esteban no le atienden el teléfono”, lanzó.

La pareja del futbolista, que sostuvo que “ni el Consejo ni el presidente de Boca dan la cara”, expresó que “a esta altura del partido él está preocupado, porque no tiene solución. Se dicen tantas cosas… como que está en una habitación presidencial, cuando está en una habitación de 3 por 3. Se hablan pavadas”.

“Me parece una locura que salieran del país, para ir a trabajar, sin el resultado del PCR. Él, además de ser un jugador de fútbol, tiene una familia. Los hijos lo están esperando y no saben cuando va a volver”, remarcó.

