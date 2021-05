El Festival de la Cordialidad volvió para quedarse

Este fin de semana en el Centro Chileno se concretó -sin público presente- la Octava Edición del Festival de la Cordialidad, propuesta surgida desde la Mesa Coordinadora de Organizaciones Sociales, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Rio Gallegos, la provincia y la Legislatura.

Desde la organización, el colaborador de la Mesa Coordinadora, Marcelo Cebeyra quien proviene de la localidad de Gobernador Gregores y actualmente reside en Río Gallegos, expresó que “fue una muy buena convocatoria de artistas” y lamentó que algunos “amigos de otras localidades no pudieron llegar”. No obstante resaltó que “la de anoche fue una hermosa velada, fueron cinco horas de espectáculo transmitido vía streaming a través de la página de la Dirección de Gestión Cultural y la del Festival, y hoy empezamos a las 14 horas hasta las 21:30 aproximadamente”.

Cebeyra destacó que “la palabra cordialidad es un término muy lindo, realmente ser cordial tiene un espectro muy amplio y yo creo que este festival que nació con mucha intención de afianzarse en la sociedad ha tenido sus vaivenes y un grupo de personas hoy está decidido a instalarlo en el calendario cultural de Río Gallegos y de la provincia”. El colaborador de la Mesa Coordinadora señaló que si no hubiera un contexto de pandemia el evento se desarollaría a pleno, con mucho público y la presencia de artesanos y manualeros, pero no obstante “lo fundamental es seguir trabajando, seguir apostando, que no se pierdan las ediciones, seguir incorporando números y darle espacio y participación a los artistas de los distintos rubros de artistas de la ciudad, para que encuentren su lugar y el día de mañana digan nosotros fortalecimos este festival”.

Cebeyra agradeció el apoyo institucional que tuvo el evento especialmente por parte de la Municipalidad que brindó todo el apoyo logístico. “Esta ayuda a uno le da ganas de trabajar y seguir insistiendo para poder insertar definitivamente el Festival de la Cordialidad en el calendario cultural de Río Gallegos”, y en tal sentido sostuvo que “volvió para quedarse, a mayor adversidad es mayor esfuerzo, hemos tenido muchas adversidades pero todo eso se superó con esfuerzo de las autoridades locales y provinciales, y también entes privados que han dado una mano muy grande”.

Finalmente, para el año que viene manifestó su deseo de que “podamos fortalecernos y que la Novena edición tenga otro marco, hoy felices de ser parte y colaborar con esta Mesa Coordinadora de Organizaciones Sociales”.