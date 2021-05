Otra Cueva de las Manos con mejoras en el acceso, pasarelas y senderos: "Es una nueva experiencia"

Así lo remarcó el titular de AOMA Santa Cruz. Castro realizó un buen balance de la actividad desde el inicio de la pandemia. Dijo que se sumaron más de 400 jóvenes a distintos yacimientos y que no hubo despidos en el sector.

Así lo dijo Soraya Cvitanic, mamá de Diego Jaramillo tras el fallo de la Cámara Oral Penal. "Me hicieron esperar afuera y ni siquiera me hicieron pasar a escuchar el fallo" dijo. Están evaluando recusar el fallo porque asegura "de esta Justicia no se puede esperar nada".