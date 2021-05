Jorge Rial: “Me voy a vacunar en Miami, decidí no dejar en manos de los políticos mi salud”

Luego de una mañana de muchos rumores, Jorge Rial utilizó sus redes sociales para confirmar que viajará a Estados Unidos a aplicarse la vacuna contra el coronavirus. El conductor aclaró que no quería irse del país para recibir su dosis, pero que los pedidos de su familia lo convencieron.

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia”, confirmó a través de Twitter, y explicó los motivos de su cambio de postura: “Sin embargo la actitud soberbia de (Carlos) Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”.

“Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad -agregó Rial, de 59 años-. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé cómo me pidieron. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme”.

Además, insistió en que viajar a los Estados Unidos para recibir la dosis “no era lo que quería”, y que se había negado a hacerlo hasta ahora, incluso haciendo caso omiso a los pedidos de su familia.

“Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza. Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”, concluyó el conductor de TV Nostra.

Fabián Doman, quien también se vacunó en Miami y recibió muchas críticas al respecto, celebró el anuncio de su colega: “Sabía decisión. Solo los necios no cambian de opinión. Siempre hay que privilegiar la salud. Aplausos por tu decisión”, escribió en un comentario sobre el posteo de Rial.

El factor que detonó la decisión del periodista habrían sido los dichos del procurador del Tesoro Carlos Zannini, justificando su vacunación. “No me arrepiento de haberlo hecho porque estaba en las condiciones legales para hacerlo”, afirmó el funcionario en diálogo con C5N. Al escucharlo, Rial se manifestó de inmediato en las redes sociales. “Leer lo que dijo Zannini nos espanta, escucharlo desde la soberbia nos violenta. Este tipo, en un minuto, hizo más que toda la oposición por terminar de lastimar al Gobierno. La decepción avanza imparable”.

“Es funcionario de un Gobierno que levanta la bandera de la igualdad y priorizar a los humildes-agregó-. Se vacunó como personal de salud y ahora se jacta de una superioridad esencial para él y su socio. No es por lo que peleamos. No hay justificativo. Solo desprecio”. Y advirtió: “Esta gente cada día nos aleja mas. Es nefasto ese pensamiento. De una superioridad que no coincide con los valores que dicen defender”.

Hace unos días el periodista desmintió haberse inoculado, luego de que se viralizara la imagen de un hombre muy parecido a él, en un vacunatorio de Pilar. “Esta foto es real. Me llamó alguien del Municipio de Pilar y me preguntan: ‘¿Cómo te trataron en el vacunatorio?’. Le digo: ‘No sé de qué me estás hablando’. Me responde: ‘Hay una imagen tuya en un vacunatorio de Pilar’. Le expliqué: ‘Ese no soy yo’. Me mandaron la foto y tuve que ampliarla... En un momento dudé de mí. Algunos de mis compañeros de acá, de TV Nostra, hasta me felicitaron. ¡Es un doble que tengo”, bromeó.

De paso, aprovechó para preguntar por su “doble”: “Si alguien lo conoce, ¿me dice quién es? Le mando un saludo. Lo deben joder todo el tiempo. Es igual que yo... hasta en la pelada, la posición que tiene... todo”.

Por sus antecedentes de salud el ex Intrusos debe cuidarse. Por eso durante varias semanas permaneció aislado en su casa. “Obviamente, estamos todos preocupados. Yo soy de riesgo, lo saben desde el primer día. Soy hipertenso, tengo problemas coronarios”, había Jorge Rial apenas comenzó la cuarentena, en marzo del 2020.

