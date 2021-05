Preocupación en ShowMatch: uno de los productores y seis bailarinas tienen coronavirus

En plena ola de coronavirus, Guillermo Hoppe, hermano de Federico y uno de los productores de Marcelo Tinelli junto a seis bailarinas del programa, dieron positivo. Si bien desde la productora no lo confirmaron oficialmente, trascendió que es uno de los contagiados, junto con un grupo de mujeres que bailan en la apertura del ciclo. La noticia se conoció este martes, pero el contagio se dio la semana pasada, a pesar de que el ciclo cumple con todos los protocolos establecidos.

Marcelo Tinelli había vuelto a la tele el último lunes 17 de mayo. Su adiós había sido casi un año y medio antes, en diciembre de 2019, mucho antes de que se desatara la pandemia que durante el 2020 lo mantuvo fuera del televisión por decisión personal. Y el retorno fue sin el público habitual, en el estudio montado en Don Torcuato y siguiendo medidas para evitar el contagio del COVID-19, que incluyen hisopados diarios entre todos los integrantes del equipo que está delante y detrás de cámara. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar...

Porque en el debut, mientras sonaba “Twist and Shout”, las bailarinas de ShowMatch hacían su ingreso para que Tinelli aparezca en pantalla, secundando por sus humoristas de siempre: Larry de Clay, Carna y el Chino D’Angelo, Rodrigo Vagoneta, José María Listorti, Pichu Straneo, entre otros. Y entonces, los laderos de Tinelli improvisaron un pogo en pleno estribillo que buscó transmitir esa algarabía que sentían.

“Estamos en un año especial, muy difícil para todos. Pero acá estamos -anunció, en su discurso-. Nunca un regreso de ShowMatch tuvo más sentido que en este año, porque todos sabemos que estamos sufriendo y pasando una época difícil: nos angustia todo. Parientes, amigos, que lamentablemente se nos han ido, que la han pasado... Pero bueno, en este momento acá estamos para divertirnos. Ojalá que les saquemos una sonrisa todas las noches”, aseguró el conductor al volver. “ShowMatch está integrado por 300 personas, 300 familias que necesitaban volver a laburar y están otra vez en la pantalla. ¡Y por más producción nacional y producción argentina! Cumpliendo todos los protocolos, hoy 196 hisopados, ¡todos negativos!”, agregó Tinelli, ante el grito general.

Al día siguiente Marcelo Tinelli respondió ante la consulta de Maite Peñoñori, cronista de Los Ángeles de la Mañana, por las acusaciones de haber salteado protocolos y tener demasiada gente en el estudio durante su debut del lunes con ShowMatch por ElTrece. “Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión. Tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas”, alegó el conductor para empezar a esgrimir sus argumentos de defensa.

Entonces además detalló: “Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”. Y siguió: “¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos de la manera que trabajamos, con la conciencia que trabajamos… Cuando hicimos ayer (por el lunes) cuadros en piso que no superaban… (Por eso grabamos sábado, domingo, lunes) Que no superaban nunca las 32 o 34 personas… Que era los que nos habían dicho que tenían que estar. Por eso digo que me sorprende eso”.

Con más de 30 años entreteniendo a los argentinos por las noches y en referencia a las críticas provenientes de los periodistas de espectáculos agregó: “No saben que tenemos un estudio sanitizado. Tenemos cuatro hisopados seguidos. Desde el sábado que nos estamos hisopando 156 personas. Puede dar un día negativo y ser un falso negativo, pero después negativo, negativo. Hay tres médicos en el piso y cuatro afuera. Un laboratorio y una carpa gigante para cuidarnos a todos. En los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas. Son los datos que nos marca la autoridad sanitaria. Nos marcan normas para hacer el programa”.

Y se sinceró: “Me sorprendió la agresividad de algunos del propio medio. La gente por ahí dice: ‘¿cómo yo no me puedo juntar diez en casa?’ Y no, yo tampoco me puedo juntar diez en casa. Pero en marco de la televisión, marcando reglas impuestas por las autoridades sanitarias, está en regla”.

Además ese día habló de su propia vacunación, ocurrida en Tigre, donde tiene domicilio, unos días antes de volver a la tele. “Vacunarme con una primera dosis de la Sputnik me dio tranquilidad. Ojalá que en unos días, porque todavía no pasaron los 21, antes de los sesenta, me llegue la segunda. Igual nos cuidamos muchísimo. Seguimos los protocolos. Hay que seguir cuidándose”, apuntó Marcelo Tinelli.

FUENTE: Infobae.