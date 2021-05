Elorrieta le pide al gobierno provincial que se preocupe por la falta de agua Las Heras

Primeramente, sancionaron la Resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que a través de la intervención del Estado Nacional se realicen los acuerdos pendientes con la República de Chile, que permitan iniciar los estudios previos para la construcción de la obra del Acueducto del Lago Buenos Aires. El mismo abastecería de agua potable a las localidades de zona norte.

“No tuvimos problemas en modificar los proyectos, sólo queríamos que nos acompañen para que no quede solo en promesas electorales. El gobierno de Alicia Kirchner y Alberto Fernández tienen la solución a la problemática histórica. Nosotros acompañamos la Ley de Emergencia Hídrica y para Las Heras no hubo soluciones. La empresa provincial SPSE no invierte en nuestra ciudad” comentó el legislador tras el término de la sesión.

Además, dejó en claro que “desde el gobierno provincial hacen gestiones para algunas ciudades, abren licitaciones de más de 400 millones de pesos para Caleta Olivia, para Perito Moreno y siempre quedamos afuera. No quiero pensar que por tener una intendencia de otro signo político no llegan las inversiones. Hay que empezar a pensar en el futuro, 17 años de espera y ningún gobierno hizo algo”.

También se aprobó la Resolución que pide al Poder Ejecutivo Provincial que gestione con la provincia de Chubut lo estudios de factibilidad para alcanzar un acuerdo que permitan la realización del canal a cielo abierto para el transporte de agua desde el sitio denominado Los Monos hacia Las Heras. En cuya obra se deberá prever la instalación de una planta depuradora y potabilizadora de agua para la distribución del agua en la ciudad.

“La negociación con la provincia de Chubut tiene que ser seria, sabemos que las operadoras petroleras sacan agua y la utilizan en los yacimientos de Santa Cruz. No entendemos porque la localidad de Las Heras no tiene agua, viendo que las operadoras utilizan esa agua del codo del rio (Senguer). Con el proyecto del multipropósito del Dique Los Monos, se solucionaría la problemática del agua en Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado y Caleta Olivia, a 75 km de nuestra ciudad tenemos parte de la solución. Faltan las inversiones de los gobiernos nacionales y provinciales” sentenció Elorrieta.