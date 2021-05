Víctor Hugo Morales: “Creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de los efectos del covid”

Víctor Hugo Morales estuvo casi dos meses internado producto de una neumonía bilateral a causa del coronavirus. El reconocido periodista de 73 años, dueño de una extensa trayectoria en los medios de comunicación, debió someterse a una rehabilitación en un centro específico por el desgaste físico que el virus le generó en el cuerpo. Poco a poco y con mucha fuerza de voluntad, pudo salir adelante y volver a trabajar. Pero él mismo reconoció que la enfermedad le dejó secuelas en su cuerpo.

“No tuve conciencia de lo grave que estaba. Lo sabía mi familia pero no lo supe yo hasta que había pasado el momento más severo”, dijo el conductor en una entrevista con Dady Brieva para Radio El Destape. “Recuerdo una vez que iba a la tomografía computada y me dio una especie de golpe de inmensa tristeza a lo largo de todo el cuerpo, una especie de melancolía, una sensación rara, pero que después entré a la tomografía y me olvidé del tema. Pero hubo un instante antes de saber que había estado bastante grave que me preocupé un poco, pero en líneas generales lo llevé bastante bien”, agregó el periodista.

En el ciclo radial Volver mejores, el relator deportivo habló de las secuelas que le dejó la enfermedad: “Esto es gravísimo Dady, verdaderamente es devastador. Los pies no los puedo despegar del piso correctamente. Y hay secuelas de órganos que se han deteriorado, que se han debilitado en función de mucho tiempo que estuve internado”. Y más allá del mal momento, confía en que podrá salir adelante: “Estoy bien de ánimo, en manos de personas que me están ayudando para recuperarme, confiado de que lo voy a poder hacer. Pero también resignado que a mí me tocó una de las cosas verdaderamente muy negativas de este tiempo que la saqué barata, porque estoy vivo y te lo estoy pudiendo contar”.

Además, Víctor Hugo se refirió con preocupación a la letalidad de las nuevas cepas del coronavirus. “En determinado momento en la terapia intensiva salían 7 de cada 10 y ahora 3 o 4 nada más”, manifestó el conductor. Luego, con total sinceridad admitió: “Dady, te aseguro que en mi cuerpo yo siento que el covid es absolutamente devastador. Yo creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de los efectos del covid. Es decir, lo que el covid instaló en mí lo puedo más o menos manejar, equilibrar un poco, tener una mejoría por acá. Pero aparece otra cosa por allá. Todos los días tenés una novedad negativa: cuando no aparecés con un ojo en compota rojo que no podés entender por qué, aparecés con un dolorcito de la próstata. Todo se ha debilitado”.

Por último, Morales señaló: “Yo era un tipo con una salud extraordinaria hasta noviembre del año pasado. Eso empezó a deteriorarse un poco, una cuestión del corazón que con un marcapaso ya estaba bien y después vino el covid. Lo que sucede en el cuerpo, por suerte no en la mente todavía le doy mucha pelea”.

FUENTE: Infobae.