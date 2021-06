Flor Vigna deslumbró con su imitación de Britney Spears en La Academia

Busca levantar el trofeo por tercera vez. Lo hizo dos veces en el Bailando y ahora quiere ser la primera en recibir el de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch. Flor Vigna es una de las favoritas del certamen que conduce Marcelo Tinelli. Luego de una excelente actuación en el primer ritmo, el Cubo al Cuadrado, la bailarina se llevó un muy buen puntaje en la emisión del martes al abrir la pista imitando a Britney Spears.

Caracterizada como la cantante de pop, la actriz comenzó a imitarla desde la previa. “I don’t speak spanish” (”No hablo español”), fue lo primero que dijo. De inmediato, Facu Mazzei -su partenaire en el reality- se definió como su traductor. Luego de que la figura asegurara que era la primera vez que estaba en la Argentina, Tinelli la puso al día al contarle sobre la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus, y también bromeó sobre los cruces de Octavos de Final de la Copa Libertadores de América.

Allí, se dio una divertida actuación. “Thank you, Marce. You are very boludo” (”Gracias, Marce. Vos sos muy boludo”), respondió la actriz, siempre caracterizada como Britney. Y agregó: “No, Facundo me dijo que (‘boludo’) es ‘amazing’ (asombroso)”. Siguiendo el tono de la broma, en su traducción, Mazzei sostuvo que “le gusta Nino Bravo”.

Tinelli le hizo una pregunta más, antes de que realizara su imitación. “¿Está de novia?”, preguntó el conductor haciendo un juego entre su personaje y Flor Vigna, quien se separó de Nicolás Occhiato.

Rápidamente, la actriz supo seguir el juego y tartamudeó antes de responder. Cuando quiso hacerlo, emuló que el micrófono no andaba. Sin embargo, Tinelli le consultó directamente por el animador que había sido convocado para formar parte de La Academia, en un principio se dijo que había aceptado la propuesta pero luego se bajó (antes de debutar) porque tenía otros compromisos laborales.

“¿Conocés a Nico Occhiato?”, siguió el conductor. Y Flor aprovechó la oportunidad para seguir respondiendo como si fuera Britney Spears. “¡Oh! ¡Is very boludo!” (”Es muy boludo”), aseguró la actriz que de inmediato aclaró que era un chiste y que su intención no era insultar públicamente a su ex, con quien tiene una excelente relación. Cuando se separaron, incluso, ambos aseguraron que su relación era más una amistad que un noviazgo.

“No, no, no. Es boa pessoa”, dijo en portugués (traducido al español: ”Buena persona”), sobre Occhiato luego de enviarle un saludo a cámara tocándose su pecho.

Luego, siguió en la piel de la cantante pop y deslumbró con su imitación en la pista más famosa del país. Y así se lo hizo saber el jurado que puntuó a la pareja con 27 puntos. Ángel de Brito celebró que la actriz haya jugado con el humor en la previa. “Del resto, solo puedo decir que son imbatibles. Son los mejores. Además, tienen una gran química. Lo de hoy, nos dejó a todos sin aire”, dijo el periodista y les dio 10.

Carolina Pampita Ardohain consideró que lo que vio fue “un verdadero show”. “Me encantó. Es un lujo”, destacó la modelo cuyo voto en este ritmo es secreto. “Tienen un nivel de otro planeta. Britney es mi ídola desde chica, y sentí que hoy, estuvo Britney acá. Estuvo buenísimo. Ustedes me fascinan”, dijo Jimena Barón y les dio un 8.

Por último, el puntaje de Hernán Piquín fue un 9: “De lo que se trata es de hacer un show así. No es necesaria una máscara para parecerse al personaje. Cuando uno pone pasión, pasan estas cosas”.

