Río Gallegos: El intendente entregó equipamiento para el Teatro Municipal y Ornamentación y Festejos

La Municipalidad llegó a esta posibilidad tras la visita, semanas atrás, del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, con quien se logró gestionar gran parte de los elementos, aunque también, con fondos propios, la comuna adquirió el nuevo telón del escenario del tradicional espacio cultural de nuestra ciudad.

No obstante, el programa de Nación, denominado de “Asistencia a Espacios Culturales y Salas Teatrales de Gestión Municipal”, cuenta a su vez con fondos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura.

En la ocasión, entre otros elementos, el jefe comunal entregó una consola de iluminación, un dímer de doce canales, 15 spots de diversos watts; tres equipos informáticos completos, cuatro bafles, micrófono inalámbrico, cables, enchufes y fichas varias, por un total de 1.400.087 pesos.

Por su parte, con fondos propios, la Municipalidad, además del reacondicionamiento del espacio y reubicación del sistema de seguridad interno realizado en los últimos meses, entregó 1620 metros de telas de diversos colores para la Dirección de Ornamentación y Festejos.

En la ceremonia se encontraban presentes el diputado Martín Chávez, el diputado por el Pueblo, Eloy Echazú; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Paola Costa; los concejales Leonardo Fuhr, Wilson Flores y Julio Aravena. Además, se encontraba la secretaria de Desarrollo Comunitario, Alejandra Vázquez; la secretaria de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo, el secretario de Obras Públicas y Urbanismo, Lucas Otín; el director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani, y el director de Ornamentación y Festejos, Marcelo Fuhr.

En la oportunidad, Alejandra Vázquez agradeció en primer término al intendente “por poner a la cultura siempre en la agenda de la ciudad, empezando por la remodelación del teatro y conseguir este equipamiento”. Y luego se refirió a los empleados del Teatro a quienes “pude verles la sonrisa cuando recibieron el equipamiento”, señaló.

“La cultura necesita más apoyo, más gestión”

El intendente Grasso planteó en que “la cultura necesita tener más apoyo, más gestión”, señaló para luego agregar: “Tenemos mucha cultura para mostrar, muchos artistas de renombre y otros que están empezando a conocerse. Y tenemos que estar preparados para demostrar que estamos a la altura de las circunstancias, con equipamiento, para llevar lo mejor que tenemos también, que es la calidad humana”.

“Gracias por permitirnos invertir y mostrar en qué va el dinero de nuestros contribuyentes. Porque antes también los vecinos pagaban impuestos, pero el dinero no se veía reflejado dentro de la estructura municipal”, cerró.

Las áreas, agradecidas

Entre tanto, el director Maximiliano Pisani señaló: “Para nosotros es reconfortante poder tener estos equipos y tecnología, ya que faltaba. En el aniversario 135 reinauguramos el teatro y a los días lo pusimos en funcionamiento con equipos de Ornamentación, hoy podemos dejar de lado eso, y contar con equipo propio que para nosotros es reconfortante”, valoró.

Asimismo, dijo que “necesitábamos el acompañamiento del Estado Nacional y el intendente sigue apostando a recuperar nuestra cultura. El mes pasado tuvimos el anuncio de la obra en el Centro Cultura Manuel Ravallo, y seguimos trabajando”, remarcó.

También el titular de Ornamentación y Festejos, Marcelo Fuhr expresó su alegría por la entrega del material gestionado por el Municipio.

“Estamos muy contentos, es una inversión grande que se ha hecho en el sector. No se había invertido en mucho tiempo, asique ahora a disfrutar del material”, dijo.

Fuhr destacó que “trabajamos para la comunidad y en todas épocas del año. Para colegios, entidades diversas, en actos protocolares y en muchas actividades culturales. También, por supuesto, dentro del Municipio. En todos lados hay gente de Ornamentación porque es un área que abarca también Audio e Iluminación, y cada evento que hay dependiente de la Municipalidad o a veces de carácter provincial, interviene la Dirección de Ornamentación y Festejos”, subrayó.

El Teatro

Finalmente, Rafael Castillo, jefe del Teatro Municipal se refirió a la adquisición de los nuevos elementos para ese espacio. “La verdad que es un día de mucha alegría. Poder requipar el teatro, que es emblemático para la ciudad, que está cargado de cariño por nuestros vecinos y vecinas. Es un lugar que está por cumplir 100 años, es decir, está muy arraigado a nuestra idiosincrasia. Hoy tenemos la posibilidad de equiparlo con equipos modernos, nuevos, absolutamente, con tecnología de punta. Tanto el dímer, que es el equipo con el que se trabaja y regula la tensión de las lámparas de iluminación, una excelente consola para trabajar con estos equipos, también con el sonido. Es importante destacar la inversión que se ha hecho con el telón, que es nuevo, es muy importante porque permite a los elencos que suben al escenario recibir una sala en condiciones”.

También Castillo resaltó que “hay muchas urgencias en la ciudad, y es un momento difícil el que atraviesa la humanidad por esta pandemia, por lo que poder destinar los recursos para requipar el teatro realmente que como vecino me enorgullece, como artista me alegra muchísimo, y como empleado municipal me reconforta poder trabajar con los elementos necesarios y correctos”, finalizó.