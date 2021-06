La diputada nacional, Roxana Reyes, no dudó en expresar que "es una elección fundamental para poner de pie a Santa Cruz, defender la democracia y ponerle un freno al autoritarismo".

Además destacó que es clave la elección que viene porque "definimos si vamos a seguir viviendo en democracia y libertad o si vamos a permitir que hagan lo que quieran con nuestra vida y nuestro futuro".

"Los santacruceños vamos a elegir y expresarnos respecto del gobierno que tenemos en Santa Cruz y los representantes que queremos. Queremos gente que trabaje por la provincia y genere propuestas o queremos gente que acate ciegamente órdenes de Alicia Kirchner. Queremos trabajo y desarrollo o queremos que la provincia siga paralizada como hasta ahora".

Para Roxana Reyes las elecciones de medio término son una gran oportunidad para votar y expresarse: "El Frente de Todos viene gobernando hace más de 30 años la provincia, con un modelo que no está solucionando los problemas de los santacruceños. No tenemos trabajo ni desarrollo, pero tampoco hay obras. En muchos lugares de Santa Cruz falta agua o no hay cloacas ni servicios básicos. Las escuelas están destruidas y nuestros hijos se van de la provincia porque no tienen futuro. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ponerle un freno al modelo de concentración de poder K".

Reyes remarcó que la próxima será una elección muy importante para Santa Cruz y el país: "Esta es la elección más importante desde la vuelta a la democracia", remarcó y finalizó: "Esta elección marca un rumbo y es vital para que podamos detener el avance autoritario que está imponiendo el Gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional".