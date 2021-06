Dr. Néstor Murray: “Todas las vacunas son buenas, lo bueno es estar vacunado”

Este sábado se llevó adelante otra jornada especial en el Centro de Vacunación Municipal del Gimnasio “17 de Octubre”, la segunda de sábado dirigida a trabajadores esenciales de diferentes sectores productivos.

El Doctor Néstor Murray, titular del CAPS “Fernando Peliche”, referente del vacunatorio del municipio explicó que “hoy estamos vacunando personal esencial, todos los comerciantes del centro de la ciudad, gastronómicos, petroleros y mineros” y precisó que “hoy nos dieron una lista de cuatrocientos cincuenta y cinco turnos asique empezamos a las 9 de la mañana la atención de cien pacientes cada hora, con turnos de cincuenta cada media hora”. Murray celebró que cada vez están aplicando dosis a personas más jóvenes.

Derribando mitos

El Dr. Murray también se refirió a algunos mitos que circulan entre los vecinos. Por ejemplo que algunas vacunas son mejores que otras. “Primero debemos derribar ese mito, nos llega gente con la indicación precisa de una determinada vacuna y sabemos que desde el Ministerio de Salud de la Nación todas las vacunas están indicadas para todo el rango etario de 18 años en adelante, por lo tanto que vengan tranquilos a vacunarse con la vacuna que haya en ese momento”, señaló el médico y enfatizó que “todas las vacunas son buenas, son excelentes”.

También explicó que el hecho de que la aplicación a algunas personas les genere más efectos adversos que a otros no está relacionado a la efectividad: "El efecto secundario que me genere no quiere decir que me va a hacer más o menos efectiva la vacuna, cada organismo reacciona de una manera distinta ante la vacuna porque –en definitiva- le estamos poniendo un agente externo al cuerpo”. “Todas las vacunas son buenas, lo bueno es estar vacunado”, afirmó.

En cuanto a la polémica generada a nivel nacional sobre el intervalo en la aplicación de la segunda dosis y la multiplicidad de opiniones que circulan en los medios de comunicación, Murray indicó que ese debate “está azuzado por gente que no hace la parte de epidemiología, nosotros nos tenemos que manejar por lo que manda el ente rector que es el Ministerio de Salud de la Nación y si este ente con sus científicos que están encargados de esto nos dicen que podemos esperar determinado tiempo entre una vacuna y otra creo que no podemos discutirlo”. “Esa discusión se debe dar en el ámbito científico, el resto sirve para crear dudas en la población, ya la sociedad está cansada y no nos sirve a nadie”.

Finalmente el profesional médico recomendó a todos los vecinos y vecinas que al momento de inscribirse para recibir la segunda dosis de la vacuna tomen en cuenta estos tiempos de intervalo entre una aplicación y otra. “Se debe cumplir determinado tiempo deben prestar atención a la página del municipio, donde decimos segunda dosis para tal vacuna siempre especificamos que son para aquellas personas que fueron vacunadas de tal fecha para atrás” ya que algunas personas sacaron turno antes de tiempo “y al llegar acá cuando les decíamos que no tenían las condiciones para vacunarse se enojaron”.