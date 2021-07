Acuña Kunz: "Mi única prioridad es atender la salud de mis vecinos"

Por el enorme protagonismo que adquirió durante la pandemia por sus diagnósticos sanitarios, no fueron pocos los que alentaron la posibilidad de que el destacado médico caletense Juan Acuña Kunz pudiera ser protagonista en las elecciones legislativas de este año, y repetir su experiencia como Diputado Nacional cuando ocupó una banca por Santa Cruz del 2005 al 2009. Sin embargo fue el propio profesional el que desestimó esa posibilidad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Acuña Kunz dijo "es una versión verdadera que me ofrecieron, me entreviste con varios referentes políticos ya lanzados" y detalló "me reuní con Roxana Reyes y estuve dialogando telefónicamente con Roberto Giubetich, pero en realidad hoy mi compromiso es con la gente de mi pueblo y mi trabajo está al cien por ciento con la pandemia".

"Dije que no iba a hacer política porque la pandemia nos necesita a todos los hombres de salud trabajando al cien por ciento, y es lo que voy a hacer", señaló Acuña Kunz, que reiteró "mi única prioridad es atender la salud de mis vecinos".

"Recuerdo que hubo un Secretario de Salud que dijo que era un miserable porque estaba haciendo política con la gente" señaló el médico recordando los dichos del renunciado Germán Aballay de la Secretaría de Salud, sobre lo que concluyó "no soy un miserable, tengo palabra".