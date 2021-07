El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, destacó que los pasaportes sanitarios se utilizan en el mundo "para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales" pero sobre todo para "dar un estímulo para aquellos que están dudando si vacunarse o no", en el marco de la pandemia de coronavirus.

Así lo expresó el funcionario al ser consultado sobre el anuncio del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de ampliación del aforo en locales gastronómicos y de compras para quienes recibieron una dosis de las vacunas contra la Covid-19.

"No puedo opinar sobre la medida en particular porque me faltan conocer los detalles de la implementación, pero en el mundo los pasaportes sanitarios se utilizan mucho por dos motivos, primero para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales y el segundo muy importante es dar un estímulo para aquellos que están dudando si vacunarse o no", dijo Quirós en su habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica.

En ese sentido, aseguró que "en un contexto en el que todas las personas que se quisieron vacunar tuvieron la posibilidad de hacerlo, me parece que es un instrumento para evaluar y analizar su impacto".

Sobre una eventual implementación de ese pasaporte en el distrito, sostuvo que "aquí todavía no hemos vacunado a todas las personas que querían de manera que todavía no es el tiempo de ese tipo de medidas, pero a futuro puede ser una herramienta a evaluar y analizar su impacto en el mundo".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que que "a partir del lunes próximo, en cada una de las fases, y sobre todo en las actividades de establecimientos gastronómicos, gimnasios, clubes, centros comerciales o shopping, se ampliarán los aforos para los vacunados".

Esto significa que "se permitirá un adicional en el aforo exclusivamente para personas vacunadas con una dosis, siempre que haya transcurrido 21 días de recibida la vacuna", añadió.

Descenso de casos

Con respecto a la evolución del coronavirus, Quirós indicó que si se analiza la situación de CABA por fecha de reporte "llevamos una serie de 8 a 10 semana de descenso de casos" a pesar de que "en la última semana ese descenso se desaceleró pero sigue bajando".

En el mismo sentido, aseguró que si se ordenan los casos por fecha de inicio de síntomas, "de 2.700 promedio que tuvimos en el pico de este año, estamos en valores debajo de 900, inclusive por debajo de picos de olas anteriores".

En relación a la cantidad de fallecidos, informó que en las últimas semanas hubo en CABA un "descenso significativo" pasando de un promedio diario en abril y mayo de 45 personas por día a 20 en estos días; "es decir que hubo una disminución del 50 por ciento y vemos que sigue bajando semana a semana".

En cuanto a la vacunación de niñas, niños y adolescentes, indicó que "hasta hoy no tenemos en el país ninguna vacuna aprobada" para esta población.

"Sabemos que está en proceso de aprobación Moderna, así que estamos muy atentos; luego tendrá que ser aprobada por Anmat, cuando eso ocurra seguramente Nación distribuirá las vacunas y nosotros las aplicaremos a la brevedad, comenzando con los chicos con comorbilidades", dijo Quirós.

Con respeto a una eventual tercera ola de contagios, el ministro porteño indicó que "nunca dijimos que era inminente pero sabemos que el invierno es un período de mucho riesgo, de manera que nuestros datos y estimación sigue indicando que por delante tendremos una nueva ola, que seguramente estará vinculada al frío y a las variantes más contagiosas".

FUENTE: Télam.