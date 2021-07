Bajo el N° 1383 y con la firma del Ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, Dr. Claudio García, se sancionó la resolución en la cual se aprueba el protocolo de funcionamiento, recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, por el término de los indicadores referenciales del índice epidemiológico ajustado por población, de las siguientes actividades: Feria La Diferencia y Galpón de Artesanos Borde Costero.

Dentro de los considerandos del instrumento legal se menciona que para la concreción de los lineamientos resulta "imperioso continuar con las reglas de conductas generales y obligatorias que se han dispuesto oportunamente, apelando en esta instancia a la responsabilidad individual, solidaria y empática de cada ciudadanos de la provincia".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marcelo Cena de la Asociación de Artesanos, Productores y Manualeros de Río Gallegos dijo "estamos muy contentos de que se nos haya habilitado el espacio para poder volver".

"Los artesanos van a estar todos, ya que cada puesto está bien separado del otro, mandamos a comprar los termómetros de pared, y alcohol en gel que habrá a lo largo de todo el circuito de traslado de la gente. Además desde ya informamos que habrá flujo de la gente controlado, para evitar aglomeraciones" señaló Cena.

Finalmente aclaró además que "no habrá juegos para los chicos como hacíamos antes con la instalación del pelotero, ni tampoco se colocarán mesas y sillas en el caso de los puestos de comida, los que sí estarán pero bajo la modalidad take away".

Consultado sobre cuándo sería la reapertura dijo "será en agosto, seguramente el fin de semana del 7 y 8 de agosto" y agregó "en estos primeros días , el horario de trabajo será de 15 a 19 horas, sábado y domingo, como una prueba piloto, y después se irá extendiendo el horario en la medida que vaya mejorando la situación epidemiológica".

Cena remarcó la expectativa que representa el poder volver a exponer en el Borde Costero, y dijo "cerramos el 15 de marzo del 2020 preventivamente y nunca más pudimos abrir" y sobre estos días previos dijo "los vamos a aprovechar para dejar todo organizado y acorde para volver a recibir a la gente. Hay que ir a limpiar, sanitizar y organizar todo".