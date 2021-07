La lista de precandidatos del lema "Evolución" de la Unión Cívica Radical (UCR) dentro del Frente Cambia Santa Cruz que encabeza el ex interventor de YCRT del gobierno macrista, Omar Zeidán, sumó a la dirigente radical de Caleta Olivia, Paula Obaya, quien había hecho público su descontento por la falta de convocatoria de mujeres y de referentes políticos de Caleta Olivia en las listas para las legislativas de este año.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Obaya comentó "me hubiese gustado que más partidos hayan tenido a gente de Caleta Olivia entre los primero lugares, pero todo no se puede es cierto. Me sumé a esta propuesta convencida de que desde este espacio se propone la renovación del partido para poder construir algo y recuperar el rol protagónico de la UCR".

"La vida interna democrática del partido siempre fue intensa, todos tenemos derecho a votar y ser votado, por eso sostenemos que no hay "bendecidos" ni "bendecidas" como los únicos candidatos de la oposición" aseveró, para agregar "nosotros nos encolumnamos detrás de la línea nacional de Martín Lousteau y Fernando Manes".

"Buscamos renovar el partido, buscamos representar un espacio que ya hace mucho tiempo la UCR no tiene y creemos que desde este espacio lo podemos lograr", señaló Obaya, que al ser consultada sobre las propuestas que llevaría al Congreso aseveró "queremos potenciar la economía santacruceña, proponer la recuperación de los precios diferenciales de las naftas porque los combustibles en la región no son un privilegio, sino un insumo de suma necesidad":

"Yo en lo particular, comprometida con las causas de la mujer, quiero proponer que desde el sector petrolero se avance en convocar a la paridad y que así las mujeres tengan la posibilidad de cobrar los sueldos de la actividad petrolera, ya que de otra forma, sin ser profesionales, no tienen posibilidad de desarrollo y crecimiento por fuerza de alguna estructura del estado", detalló.