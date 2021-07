La profesora Gabriela Mestelán, ex diputada provincial (MC) del partido Encuentro Ciudadano (EC) encabezará la lista de precandidatos a Diputado Nacional de dicho espacio que este fin de semana cumplió con la presentación de listas ante la Justicia Electoral y será el ex concejal de El Calafate, Fernando Cervo quien la secundará en la propuesta.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Cervo señaló "soy parte y me siento parte de Encuentro Ciudadano, por eso no dudé en aceptar la propuesta de Gabriela" y agregó "siempre busqué participar en política, creo que es la forma de cambiar y mejorar las cosas. Este es un desafío muy importante y poder llegar al Congreso a trabajar por nuestra provincia, es una forma de canalizar muchos de los proyectos que a veces no podemos consumar en el territorio".

"Fui concejal de El Calafate en 1999 así que tengo un trabajo parlamentario de experiencia" y agregó sobre el trabajo a realizar en el Congreso "creo que falta todo, hay problemáticas que están enquistadas en la provincia y no se han cambiado en más de 40 años. Falta de agua en muchas localidades, no se termina de definir el perfil energético de producción de la provincia" y concluyó "hemos perdido muchos beneficios que nadie replanteó poder recuperar como el subsidio al gas o el valor de combustible a precio diferenciado. Entiendo que son temas a replantear".