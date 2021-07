El profesor Mario Fernández, un referente del Club Atlético Hispano Americano y en la actualidad integrante de la Sub Comisión de Básquet del Celeste anunció su renuncia al club tras una larga trayectoria de 35 años como profesor y dirigente de la institución. "Los veré en la cancha, como espectador, pero siempre alentando al celeste" expresó en su mensaje de despedida.

Según indicó a través de un mensaje que dejó a sus colegas, su decisión de dejar el club se basó en que "he perdido, por diversas razones, la motivación que siempre me impulsó y que me permitió disfrutar todo lo que hicimos en el club y en la Sub Comisión".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el profesor aseguró "no fue una decisión fácil, fue muy difícil, son muchos años, la mitad de mi vida la dediqué al club. Confieso que me puse a llorar, una decisión que venía masticando desde hace un tiempo y que me puso en el lugar de evaluar que si no lo estoy disfrutando, para qué seguir" y concluyó "el tiempo dirá si fue acertado o no"

"Empecé en abril de 1986 en el Hispano. Vine a Gallegos en septiembre de 1985 y a los pocos meses empecé a trabajar y nunca pare" aseguró Fernández, que recordó "empecé como profesor de básquet, y todas las categorías estaban a mi cargo, eran 26 personas. A los pocos años ya eran 300 pibes y así. Cientos de pibes a los que tuve la oportunidad de formar y aconsejar. He sido un afortunado".

Fernández vio pasar diferentes épocas del club, la cual incluye la más gloriosa en básquet en los últimos años, con el ascenso -primero- al Torneo Nacional de Ascenso y luego a la Primera División, enfrentando a los mejores equipos del país.

"Me quedo con el afecto de muchos de ustedes, que fueron mis alumnos, y de los demás que se incorporaron y el orgullo por haber llevado a Hispano a la LNB (Liga Nacional de Básquet). Les agradezco a todos por el tiempo compartido y ojalá ustedes se puedan mantener con la voluntad necesaria para asumir los compromisos venideros. Los veré en la cancha, como espectador, pero siempre alentando al celeste", concluyó.