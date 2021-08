Ocurrió en la esquina de la calle Neuquén y Av. De Los Inmigrantes. El hombre bajó por sus medios del auto. Dijo que se le trabó el volante y por la velocidad no pudo maniobrar chocó contra una camioneta estacionada y terminó volcando.

El individuo de 62 años, que no respetó el aislamiento y generó un brote de al menos 20 contagios, fue ingresado al Hospital Rawson. Según manifestó el director del mismo, Miguel Díaz, en la jornada "no evidenció mejoría en el cuadro clínico".

Lo confirmó Gerardo Acevedo, presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Río Gallegos. "De 36 unidades quedan no más de 18", señaló el referente del sector. Aseguró que la gran mayoría están "evaluando si trabajan o no porque la actividad ya no es rentable".