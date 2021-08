Elizabeth Algarín es una de las ganadoras de “El Calafate Invita”. Junto a su hermana y amigos llegaron este jueves a la villa turística, visitaron el glaciar Perito Moreno y diferentes atractivos dentro del Parque Nacional. Algarín agradeció a todos los que hicieron posible su visita “estoy súper agradecida con la Municipalidad de El Calafate y la Secretaría de Turismo. Y a toda la gente que nos han atendido súper bien, en especial al intendente Belloni”.

Elizabeth Algarín es venezolana, hace cuatro años que vive en Buenos Aires junto a su hermana. Se inscribió en el concurso de “El Calafate Invita” sobre lo que explicó “nosotros somos de Venezuela y vivimos hace cuatro años en Buenos Aires y extrañamos un montón un paisaje con montañas y ríos y la verdad al llegar desde el avión, ver desde arriba nos pareció espectacular, la verdad que se siente lo que es todo el paisaje, que te arropa sus bellezas, la verdad es impresionante”.

Ya en la ciudad, Elizabeth quiere que todos tengan la misma oportunidad que ella misma tuvo “quiero invitarlos a todos a venir El Calafate y que acá los están esperando un montón de aventuras, no sólo es el glaciar, sino también toda la gastronomía y su gente (…)Todo acá te enamora, te roba el corazón, te quieres quedar porque piensas que vas a ver los glaciares y te das cuenta que llegas y tienes de todo, en el pueblo puedes caminar, puede conocer gente maravillosa, te llevas recuerdos que no los olvidarás jamás en la vida”.

Antes de despedirse dejó una reflexión “Es increíble, te roba el corazón, sencillamente te quieres quedar. No es solo el Perito Moreno, es toda la cantidad de glaciares, los paisajes, montañas, las personas, como te reciben. La verdad que todo acá te enamora. No hay forma de no querer un poco más a El Calafate” sostuvo Elizabeth Algarín, ganadora de El Calafate Invita.