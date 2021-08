Sofía Ávila, la joven que fue procesada por la justicia por "homicidio agravado" y a quien se le dictó prisión preventiva por encontrarla responsable del crimen de Juan Manuel Padrón está en Buenos Aires en una Clínica de Rehabilitación tratando sus adicciones, lo que para la familia del hombre asesinado "es una injusticia" al ser responsable del hecho ocurrido el 6 de marzo pasado.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Máximo Ulloa, abogado patrocinante de la familia de Juan Manuel Padrón explicitó "es una situación que genera malestar sobre todo porque la familia considera que no es justo" y agregó "hay que recordar que pasamos de la falta de mérito dictada por la Jueza Roxana Suárez a dictarle la prisión preventiva por homicidio agravado y se procesó a la joven por el hecho".

"Creemos que se está afectando el principio de igualdad y lo que es más peligroso se está dejando un precedente para que en otros hechos similares, se proceda de esta forma" señaló el letrado, que agregó "es una situación que está dentro de la ley y la jueza tiene esta herramienta en su análisis, pero por otro lado, la familia cree que no es justo".

Consultado sobre la publicación aparecida el fin de semana en el Diario La Opinión Austral donde se brindan detalles de cómo fue el crimen de Juan Manuel Padrón pero con una línea direccionada señaló "a la familia no le cayó nada bien" y agregó "lo publicado es una mirada en particular. Hubo tres peritos en el hecho, dos de parte y uno definido por la justicia y lo que allí se contó es lo que le interesa a un sector en particular, no es la realidad completa. Es decir se contó una parte de la historia".

"La evolución de la situación procesal ahora está supeditada a certificados médicos que deberán emitirse para ver la evolución de la mujer y así después, hacer que cumpla efectivamente con la prisión preventiva. No sabemos qué tiempo puede llevar esto" señaló Ulloa, que agregó "creemos que es peligroso sentar un precedente en este tipo de situaciones. Para nosotros se está haciendo una diferenciación, se esta afectando el principio de igualdad", concluyó.