En la oportunidad, se continuó con la inoculación de personas mayores de 60 años que recibieron oportunamente la primera dosis de la Sputnik y decidieron colocarse la Moderna como segunda dosis.

Finalizado con el tiempo de reposo y luego de ser inoculada, la vecina Stella Brillagra, de 60 años, dijo que “me siento re bien” y resaltó que “esta vacuna significa un avance para no tener Covid, me da tranquilidad, alivio y me siento más segura porque trabajo en un supermercado”.

Stella señaló que “por mi trabajo soy esencial, en la cuarentena trabajé en todo momento y gracias a Dios no me agarró Covid, me cuide mucho” y contó que “mi familia está compuesta por mis cinco hijos y yo y todos están vacunados”.

Por último, dijo: “a los vecinos que dudan en vacunarse con la vacuna combinada les digo que lo piensen y siéntanse seguro de lo que van a hacer y vayan a vacunarse”.