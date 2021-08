Fiestas clandestinas: "El juez Vásquez me confirmó que se están aplicando las multas"

El Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó por unanimidad un proyecto de autoría del concejal Leonardo Fuhr para que quienes organicen fiestas clandestinas realicen trabajos comunitarios en distintas áreas afectadas al covid19, como una forma de resarcir con su tarea, el haber violado la prohibición de reuniones sociales en el marco del decreto fijado por la pandemia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal Leonardo Fuhr dijo "muy conformes porque esto se aprobó por unanimidad, con lo cual interpreto que hay un criterio común de que debe haber algún tipo de devolución de tareas hacia la comunidad por haber violado la normativa en vigencia".

"Como estamos descendiendo en la curva, y para mantener esta tendencia, de nada sirve todo lo que nos hemos cuidado si alguien no lo entiende y propicia este tipo de reuniones que no están autorizadas. Por eso sostenemos que es una forma de devolver con tareas comunitarias, parte del daño ocasionado" sentenció.

El edil aclaró que no es imponer una figura ya que "no podemos intervenir en decisiones del Poder Judicial", significa sumar una figura más. Me reuní con el Dr. Claudio Vásquez Juez Federal de Río Gallegos que me contó que están aplicando las multas respectivas y que todo lo recaudado es derivado al Hospital para comprar insumos. A esa sanción pecuniaria, ahora el magistrado podrá tener esta figura para aplicar como un complemento ejemplificador", sentenció el edil.