Rodríguez Larreta: “Me pareció mal que Alberto haya responsabilizado a su pareja”

Horacio Rodríguez Larreta metió el dedo en la llaga de la herida que intenta cerrar Alberto Fernández. El jefe de Gobierno volvió a criticar al Presidente por la fiesta en la Quinta Presidencial de Olivos e hizo hincapié en el primer descargo realizado por el mandatario, el viernes pasado, cuando habló de un brindis convocado por su esposa, la primera dama Fabiola Yáñez.

“Hubo un incumplimiento grave de su propio decreto. Me pareció mal que responsabilizó a su pareja en la primera declaración que hizo”, analizó en diálogo con María O’Donnell en Urbana Play.

Ayer, en una segunda intervención luego de la difusión de las imágenes, el Presidente dijo que en ningún momento intentó echarle la culpa a su esposa y calificó a los que así lo habían interpretado como miserables. “Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo: me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes”, dijo Fernández en La Matanza.

El viernes pasado, luego de que se conocieran fotos de una fiesta de cumpleaños realizada en la Quinta Presidencial de Olivos el 14 de julio de 2020, el jefe de Estado pidió perdón con una frase que generó polémica incluso dentro del Frente de Todos: “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos, Sergio Berni, y el dirigente social Luis D’Elía -entre otros dirigentes afines al oficialismo- repudiaron públicamente la frase porque entendieron que había responsabilizado a la Primera Dama por el escándalo.

La primera foto del festejo fue difundida por Eduardo Feinmann en el canal LN+. Voceros del Gobierno aseguraron que se trataba de una imagen retocada digitalmente. Horas después, Guadalupe Vázquez, periodista del mismo medio, publicó otro registro de mayor calidad en donde se puede ver a 12 personas, incluidos Yáñez y el presidente Alberto Fernández, y al perro Dylan. No hay distanciamiento social ni barbijos.

El decreto 576/2020, vigente en la fecha que se realizó el cumpleaños, prohibía los encuentros sociales en distritos que se encontraban en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informó el ministerio de Salud ese martes 14 de julio de 2020 en las últimas 24 horas se habían confirmado 3.645 casos de coronavirus y habían fallecido 65 personas; y el total de contagios desde que comenzó la pandemia hasta ese día era de 106.910 y los fallecidos alcanzaban los 1.968.

Las primeras sospechas sobre la posibilidad de que se hubieran realizado fiestas en Olivos en medio de la pandemia surgieron cuando el periodista Gonzalo Zíver accedió y difundió en redes sociales el registro completo de visitas a la Quinta durante gran parte de 2020. De esa nómina, surgen los nombres de los presentes en las fotografías.

Pese a las críticas, Rodríguez Larreta se despegó de la idea de otros integrantes de Juntos por el Cambio de promover un juicio político contra el Presidente: “Ése es un tema del Congreso, yo no lo promoví, no me parecería”. Ante las repreguntas, explicó: “No me suena, pero es un tema para que los juristas lo estudien más a fondo”.

El mandatario porteño, que se juega este años en las elecciones una parada importante en su sueño presidencialista para 2023, marcó diferencias además con la situación personal que le tocó vivir a principios de año, cuando viajó a Brasil y fue criticado por el kirchnerismo. “En aquel momento no hubo ningún incumplimiento, volví y cumplí con la cuarentena, estuve siete días en mi casa”, dijo.

En ese momento, Rodríguez Larreta defendió el viaje familiar porque necesitaba días de descanso junto a sus hijas. No obstante, llamó la atención que lo hubiera hecho pocas horas antes de su discurso ante la Asamblea Legislativa, sabiendo que la salida del país lo imposibilitaría de acudir presencialmente a la tradicional cita institucional.

