Ana y Marcelo regresaban a su domicilio luego de andar en bicicleta por la zona de la ría, cuando dos perros salieron del interior de una gomería y terminaron atacándolos, ocasionándole heridas a la mujer que terminó con puntos en una pierna como consecuencias de las mordeduras.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marcelo contó "salimos a disfrutar del día precioso que teníamos en la ciudad, y terminamos en medio de esta situación que no debe pasar, alguien tienen que tomar cartas en el asunto con estas situaciones y ponerle un freno".

"Esto pasó en calle Zapiola al 1900, casi Lola Mora, donde dos perros salieron de una gomería y nos terminaron atacando. Ana termino cayéndose al piso y con heridas en una pierna por las mordeduras, le hicieron puntos" dijo el hombre, que agregó "pero lo que más me molestó fue el hecho de que el dueño de la gomería estaba más preocupado en increparme que en preocuparse por lo que nos habían hecho sus perros".

"Terminamos haciendo una denuncia en la Seccional Sexta. Le quiero pedir al intendente o a su gente que hagan algo con estos casos. Cada vez es más habitual casos de gente que sale a hacer deportes y termina siendo atacada por perros y no debemos naturalizar esto. Está haciendo un muy buen laburo, embelleciendo la ciudad, pero no debe desatender estas cosas" señaló Marcelo.

"Llame al 108 que me orientaron para hacer la denuncia, el Director de Saneamiento me atendió muy bien y se solidarizó con nuestra situación, pero no puede ser que todos los que andan en bicicleta terminan esquivando perros porque los caos de mordeduras son más comunes de lo que se cree".

"Tienen que hacer algo y sobre todo, quienes tienen perros, hacerse cargo del cuidado de sus mascotas, ser responsables, porque si no es zona liberada y eso no debe pasar. Este hombre me invitaba a pelar, nos terminaron insultando él, su hijo y hasta un empleado, y en realidad no me interesa pelearme sino que se haga cargo del daño que cometieron sus perros, y que si le tienen que aplicar alguna multa, lo hagan porque si no nade hace nada", sentenció para finalizar.