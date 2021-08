En principio el funcionario de la Cartera Sanitaria se refirió a la situación epidemiológica de Santa Cruz. En ese sentido, destacó que en la jornada de ayer se registraron 59 casos positivos de COVID – 19, 1.800 casos negativos. En la actualidad hay 580 casos activos en toda la provincia. “Como venimos viendo la situación viene por un buen sendero pero sin embargo esto no implica que no se siga con los cuidados dado que se debe evitar algún tipo de rebrote”, explicó.

Por otra parte, indicó que la semana pasada se dio a conocer el Decreto Nº 989/21 en el que se especifica y se otorga un nuevo índice para el semáforo epidemiológico y se sostienen las medidas de prevención y cuidados para el ingreso a la provincia. “Recordamos que para ingresar a la provincia, uno de los requisitos fundamentales es venir con un test con resultado negativo de PCR o antígeno en el lugar de origen”, remarcó. A la vez sostuvo que esta medida obedece a que en caso de ser positivo de COVID – 19, se puede contagiar a otras personas. “Por eso es importante tener el resultado negativo previo al viaje”, agregó.

En otro tramo del mensaje, el Secretario de Estado de Articulación y Monitoreo comentó detalles de la campaña de vacunación contra el COVID – 19. Al respecto, resaltó que se viene trabajando para definir nuevas estrategias en cuanto al abordaje de la vacunación. “En ese aspecto, vamos a sumar a los esquemas existentes al primer nivel de atención sanitario, es decir que vamos a sumar a algunos centros de salud, personal como agentes sanitarios para terminar lo más rápido posible con el proceso de vacunación”, explicó.

“Habíamos informado que durante el mes de agosto le íbamos a dar mucho empuje a la aplicación de las segundas dosis para completar el esquema, pero esto no implica que no se dé celeridad y continuidad a las primeras dosis, ya sea en los menores de 12 a 17 años con alguna enfermedad preexistente o a aquellas personas que no se vacunaron”, consideró. Sobre este punto, precisó que a nivel provincial y en coordinación con el resto de los organismos se está viendo la manera de articular o el modo de incrementar el nivel de vacunación.

Otro de los aspectos a los cuales es refirió es la labor que se impulsa desde el Ministerio de Salud y Ambiente con el Consejo Provincial de Educación para que a partir de la semana que viene se pueda incrementar la presencialidad en las instituciones educativas. “Es un tema relevante pero a la vez es importante tener en cuenta que esta acción generará un poco más de movimiento, por lo cual es preponderante continuar con todas las medidas de prevención y cuidados”, recalcó.

Para concluir, informó que hasta ayer se aplicaron más de 275.000 dosis. En relación a primeras dosis resaltó que se aplicaron más de 186.000 primeras dosis y más de 88.000 segundas dosis. “Esto implica que más de un 75 por ciento de la población vacunable ya tiene la primera dosis y prácticamente un 40 por ciento en el caso de las segundas dosis”, finalizó.