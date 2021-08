Luego de una asamblea donde obtuvo el apoyo de todos los 4 claustros Sebastián Puig nuevamente conducirá los destinos de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional(UTN).

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Sebastián Puig, reelecto como decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dijo "es convalidar el trabajo que llevamos adelante y eso nos reconforta, ya que esto es fruto de un trabajo de equipo" y agregó "mejora las ganas de seguir, redobla el espíritu para buscar encausar muchos proyectos que tenemos para seguir haciendo crecer nuestra Facultad".

"El hecho de que la votación fue por unanimidad también nos presenta un desafío y un mayor compromiso, ya que significa que hay acuerdo de todos los claustros y sectores sobre nuestro trabajo. No obliga a seguir trabajando y mejorando" dijo Puig, que agregó "creo que la educación está en un punto de inflexión, generado sin dudas a partir de la pandemia, donde pudimos redoblar la apuesta educativa".

"Sabemos que el aula como la conocimos, no va a existir más, y quien lo quiera aceptar bienvenido y quien no, no está analizando la realidad. La presencialidad cambió, ustedes saben que yo soy un abanderado de que la educación pública debe ser presencial, pero eso no quita que no debamos adaptarnos a esta nueva presencialidad que la pandemia nos impuso, y también buscar lo positivo y desarrollarlo".

"Vamos a trabajar ahora en ampliar la oferta académica, y siempre apuntando al desarrollo productivo regional que es nuestra función como Facultad", aseveró Puig para finalizar.